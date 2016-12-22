Шувалов рассказал о «болезни» Путина цифровой экономикой

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что российский лидер Владимир Путин «полностью заболел» цифровой экономикой. Об этом он, как передает корреспондент РБК, рассказал на посвященной развитию технологии блокчейн панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Шувалова, однажды для обсуждения высоких технологий Путин собрал «небольшую группу» членов правительства, а также сотрудников администрации. «Только в начале второго утра [он нас] отпустил», — рассказал вице-премьер, добавив, что в ходе этой встречи с президентом они обсуждали «исключительно новые технологии и цифровую экономику».

«Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим, понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве», — уточнил политик.

Вопрос о развитии высоких технологий, как также добавил Шувалов, продвигается и в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС). К подобным обсуждениям Путин, по данным вице-премьера, постоянно готовится и общается со специалистами в этой сфере.

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«Сначала лидеры других государств настороженно к этому относились, а теперь понимают, что да, действительно, в этом ответы на вызовы», — отметил политик. «Нужно просто быть смелее», — заключил он.