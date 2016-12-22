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Хлопонин назвал выход США из Парижского соглашения «критичным» для мира
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Хлопонин назвал выход США из Парижского соглашения «критичным» для мира
ПМЭФ-2017, 11:38
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Хлопонин назвал выход США из Парижского соглашения «критичным» для мира

Выход США из Парижского соглашения по климату может оказаться «критичным» для мирового климата, так как Соединенные Штаты Америки занимают большую долю в эмиссии парниковых газов. Такое мнение в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «РИА Новости» высказал российский вице-премьер Александр Хлопонин.

«Это критично, потому что они большую долю занимают в эмиссии», — заявил политик в ответ на соответствующий вопрос. «Поэтому будем смотреть дальше», — заключил вице-премьер.

О выходе США из Парижского соглашения, участником которого страна стала при экс-президенте Бараке Обаме, нынешний американский лидер Дональд Трамп объявил 1 июня. Для США, как пояснил пояснил глава государства, это перестало быть выгодным. Так, к 2025 году страна, по информации Трампа, могла потерять 2,7 млн рабочих мест при исполнении всех положений этого документа.

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Согласно Парижскому соглашению по климату, все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения, а также адаптации к изменению климата. Сам документ определяет мировой план действий, которые необходимы для того, чтобы избежать «опасного изменения климата» путем сдерживания глобального потепления.

Теги: США , Александр Хлопонин , Парижское соглашение по климату
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