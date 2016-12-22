Герман Греф объявил о начале «десятилетия надежд»

Следующее десятилетие для России станет «десятилетием надежд». Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф после делового завтрака Сбербанка на ПМЭФ-2017, передает корреспондент РБК.

Греф отметил, что уровень роста экономики в 1% в год для России — «очень низкий показатель». Поэтому следующее десятилетие должно стать для России периодом восстановления. «Следующее десятилетие пока — что прозвучало здесь, — это десятилетие надежд. Надежд на экономические реформы и на восстановление темпов экономического роста», — рассказал он.

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Ранее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время делового завтрака Сбербанка назвал прошедшее десятилетие «потерянным» для России. Он связал это с тем, что средний рост экономики России с 2008 года по 2017 год составил 1% в год.

До этого, 1 июня на заседании в рамках ПМЭФ-2017 Алексей Кудрин заявил, что Россия попала в тренд низкого роста, из которого не может выбраться.

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