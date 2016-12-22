Васильева предложила передать функции по учреждению школ регионам

Министр образования Ольга Васильева предложила передать функции по созданию школ и других образовательных учреждений регионам. Об этом глава ведомства, как передает корреспондент РБК, заявила во время делового завтрака «Образование в регионах: затраты или инвестиции» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Для того, чтобы мы с вами улучшили качество образования, я считаю, что необходима передача функции на учредительство школьных, дошкольных, организаций среднего специального образования на региональный уровень», — предложила Васильева, добавив также, что закон об образовании позволит реализовать эту инициативу.

В настоящее время министерство, как пояснила Васильева, «определяет стратегию по закону, передает полномочия субъекту, вы передаете муниципалам и дальше размыв идет по качеству, по финансированию». «Собрать это в единое русло не может никто», — подчеркнула Васильева, уточнив, что в таком случае «система где-то дает сбой».

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«Когда школы будут переданы на региональный уровень, заниматься развитием образования <...> будет значительно легче», — предположила глава ведомства, заметив: «У нас 415 млрд вложено». «Отдача должна быть больше», — заключила она.