Глава ЛУКОЙЛа заявил о падении прибылей НПЗ из-за налогового маневра

После проведения налогового маневра прибыли российских нефтеперерабатывающих предприятий сократились. Об этом заявил глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, сообщает корреспондент РБК.

Оценить падение прибыли в денежном выражении Алекперов отказался. При этом он отметил, что после введения налогового маневра «доходность российских перерабатывающих заводов меньше, чем европейских». «В деньгах сложно оценить. В два раза прибыль по нефтепереработке упала. Это существенные потери», — отметил он.

Кроме того, он рассказал, что ЛУКОЙЛ пока не планирует продавать Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, несмотря на его неэффективность. «Ухтинский НПЗ нам стратеги советуют продать. Из-за крайне низкой эффективности. Правление пока отстранило предложение стратегов. В планах на ближайшие пять лет нет продажи Ухтинского НПЗ. Но и нет развития», — рассказал он.

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Налоговый маневр в России подразумевает снижение страховых взносов с одновременным повышением НДС. Оба показателя будут доведены до уровня в 22%. По расчетам Минфина, снижение ставки страховых взносов приведет к падению доходов внебюджетных фондов на сумму менее 1,4 трлн руб., а повышение НДС принесет бюджету дополнительные доходы в 1,2 трлн руб. В Минфине полагают, что налоговый маневр позволит «обелить» рынок и поможет устойчивому росту экономики.

Маневр в пользу бедных