Новак рассказал о сроках запуска первых блоков ТЭС в Крыму

Первые блоки ТЭС в Симферополе и Севастополе будут запущены ближе к началу 2018 года. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил министр энергетики Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы рассчитываем, что первые два блока будут введены уже в 2018 году. Ближе к началу 2018 года», — отметил Новак.

В настоящий момент в Симферополе и Севастополе идет постройка газовых ТЭС мощностью 470 МВт. Они будут использоваться для обеспечения базовой генерации. Каждая из станций будет иметь два энергоблока. Первая очередь электростанций должна быть введена к сентябрю 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.

«Наступает новая эра»: главные заявления первого дня ПМЭФ-2017

В апреле 2017 года в Министерстве энергетики России заявили, что планируют объявить в мае конкурс на строительство дополнительных энергоблоков в Крыму. «По Крыму на строительство генерации [конкурс]», — рассказал замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко, отметив, что «дополнительно еще» на полуострове будет построено «порядка 100–120 МВт» электрогенерации. Блоки планируют разместить в районе Сак.