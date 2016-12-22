Греф пообещал перемены в банковской системе через несколько лет

Глава правления Сбербанка Герман Греф считает, что кардинальные изменения в российской банковской системе произойдут через несколько лет, передает корреспондент РБК.

«Практически все сферы регулирования Банка России подверглись достаточно кардинальным изменениям. Риски, которые были там накоплены десятилетиями, на сегодняшний день нельзя сказать, что они нивелированы, но они сильно снижены: через несколько лет мы будем иметь принципиально другое качество банковской и финансовой системы», — заявил глава Сбербанка в ходе «Завтрака Сбербанка» на ПМЭФ-2017.

Банкир также высоко оценил и курс денежно-кредитной политики Центробанка. «Радикально изменившаяся политика привела к тому, что стабилизован уровень инфляции. Похоже, что у нас хорошая перспектива в этой части: впервые обещания ЦБ достигаются и даже перевыполняются», — подчеркнул он. «Сегодня мало кто сомневается в том, что таргетирование по инфляции в 4% будет достигнуто. Госпожа Набиуллина в этих чрезвычайно сложных условиях сумела построить свою работу и, очевидно международное признание того, что ЦБ проделал гигантскую работу», — добавил он.

Глава крупнейшего банка также положительно оценил и работу Минфина. «Мы знаем, что такое 2012–2014 годы — это драматическое падение цен на нефть, гигантский дефицит бюджета. Сейчас же мы выходим на запланированные параметры бюджета, что было близко к невероятному, с точки зрения сбалансированности бюджета. Должен признать, вами было сделано огромное дело», — резюмировал он.

Накануне, 1 июня, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина оценила возможный рост российской экономики в 3–3,5%. Кроме того, она допустила возможность дальнейшего снижения процентной ставки ЦБ.

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