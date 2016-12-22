В «Роснефти» отказались от дополнительных исков к АФК «Система»

Компания «Роснефть» не планирует подавать какие-либо дополнительные иски в рамках своего разбирательства с АФК «Система». Об этом заявил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев, передает «РИА Новости».
При этом Леонтьев отметил, что иски могут появиться, если для этого по итогам аудита компании возникнут юридические основания.
Иск к АФК «Система» «Роснефть» подала 2 мая. Первоначальная сумма иска составила 106,6 млрд руб. В «Роснефти» утверждают, что структуры «Системы», которые контролировали «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами», что привело к убыткам в размере более 100 млрд руб. После подачи иска стоимость акций «Системы» упала более чем на 30%.
Позднее, 24 мая, сумма требований была увеличена до более чем 170 млрд руб. В «Роснефти» объяснили изменение суммы требуемого возмещения корректировкой в соответствии с изменением курса рубля.
«Роснефть» против «Системы»: чем грозит увеличение суммы иска