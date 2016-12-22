Голодец пообещала пенсии в России в размере двух прожиточных минимумов

Размер пенсий в России увеличится до двух прожиточных минимумов. Об этом заявила вице-премьер России Ольга Голодец, передает ТАСС.

По ее словам, правительством принята стратегия развития пенсионной системы, согласно которой размер пенсии должен быть равен «двум прожиточным минимумам пенсионера». «Это в сегодняшних условиях 16,4 тыс. руб. Это наша ближайшая перспективная цифра», — сказала Голодец. Она также добавила, что дальше правительство намерено «выйти на цифру в 2,5 прожиточных минимума». Она подчеркнула: «Мы будем настаивать именно на этих цифрах, потому что мы считаем их и социально оправданными, и экономически приемлемыми».

Об увеличении пенсии до размера двух прожиточных минимумов также заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, сообщает агентство. ​«В соответствии со стратегией развития пенсионной системы России, мы планируем до 2030 года достичь двух прожиточных минимумов», — сказал Дроздов. При этом он отметил, что в случае, если размер пенсии будет индексироваться в зависимости от инфляции, то в реальном выражении она расти не будет.

Газета «Ведомости» накануне, 31 мая, сообщила, что в ближайшие 20 лет реальный рост пенсий будет нулевым. По данным издания, это следует из прогноза Минэкономразвития.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сценарий с заморозкой индексации пенсий в России в настоящее время является «неприемлемым»​. Она также подчеркнула, что никаких «официальных документов» с такими «апокалиптическими прогнозами» в Совфед не поступало.