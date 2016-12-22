Голодец пообещала пенсии в России в размере двух прожиточных минимумов

Размер пенсий в России увеличится до двух прожиточных минимумов. Об этом заявила вице-премьер России Ольга Голодец, передает ТАСС.
По ее словам, правительством принята стратегия развития пенсионной системы, согласно которой размер пенсии должен быть равен «двум прожиточным минимумам пенсионера». «Это в сегодняшних условиях 16,4 тыс. руб. Это наша ближайшая перспективная цифра», — сказала Голодец. Она также добавила, что дальше правительство намерено «выйти на цифру в 2,5 прожиточных минимума». Она подчеркнула: «Мы будем настаивать именно на этих цифрах, потому что мы считаем их и социально оправданными, и экономически приемлемыми».
Об увеличении пенсии до размера двух прожиточных минимумов также заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, сообщает агентство. «В соответствии со стратегией развития пенсионной системы России, мы планируем до 2030 года достичь двух прожиточных минимумов», — сказал Дроздов. При этом он отметил, что в случае, если размер пенсии будет индексироваться в зависимости от инфляции, то в реальном выражении она расти не будет.
Газета «Ведомости» накануне, 31 мая, сообщила, что в ближайшие 20 лет реальный рост пенсий будет нулевым. По данным издания, это следует из прогноза Минэкономразвития.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сценарий с заморозкой индексации пенсий в России в настоящее время является «неприемлемым». Она также подчеркнула, что никаких «официальных документов» с такими «апокалиптическими прогнозами» в Совфед не поступало.