Путин заявил о планах встретиться с премьером Индии второй раз за день

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретятся второй раз за день. Встреча пройдет позже, 1 июня, заявил российский лидер по итогам прошедших с премьером Индии на полях Петербургского экономического форума переговоров, передает ТАСС.

Путин отметил: «Мы договорились встретиться вечером». В планах лидеров — обсудить ситуацию «в Сирии, в Афганистане, в других горячих точках», добавил президент.

Первая встреча Путина и Моди прошла ранее днем, 1 июня. Во время нее Путин договорился с Моди о продолжении совместной разработки и производства современных систем вооружения. Путин добавил, что в Индии при участии России наладили сборку высокотехнологичной военной продукции.

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

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Также премьер Индии заявил о принятых между Нью-Дели и Москвой «политических решениях» по поводу укрепления военно-технического сотрудничества, передает «РИА Новости». Моди призвал российские компании к участию, подчеркнув, что недавно страны договорились о продвижении стратегического партнерства в сфере обороны.

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Накануне, 31 мая, помощник президента России Юрий Ушаков заявил «Интерфаксу» о перспективах по поводу поставок в Индию российской авиатехники, включая самолеты SSJ-100 и МС-21.

Договор о военно-техническом сотрудничестве Россия и Индия подписали на саммите БРИКС в октябре 2016 года. Страны условились о поставках зенитных ракетных систем С-400 и фрегатов проекта 11356. О том, что в Индию поедут корпуса фрегатов, которые строили для Черноморского флота, стало известно в феврале 2017 года. Их строительство заморозили из-за отсутствия двигательных установок, которые ранее поставляли предприятия с Украины.

Издание Times of India, ссылаясь на источники в Минобороны Индии, сообщало 9 марта, что в Дели готовы заниматься совместным с Россией «многомиллиардным проектом», в рамках которого создадут истребитель пятого поколения, но только после получения технической документации.

Гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский на выставке вооружений в Абу-Даби заявил Reuters, что Россия начнет поставлять боевые вертолеты в Индию в 2019 году. В будущем их будут производить и собирать за границей, уточнял он.