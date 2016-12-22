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Минюст Украины заявил о готовности к визовому режиму с Россией
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Минюст Украины заявил о готовности к визовому режиму с Россией
Украинский кризис, 17:18
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Минюст Украины заявил о готовности к визовому режиму с Россией

Юридические механизмы на Украине «абсолютно готовы» к введению визового режима с Россией. Об этом заявил глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко, передает украинское новостное агентство УНН.

По его словам, это «технический процесс», и если будет «политическое решение — Украина готова». «Мы как команда Министерства юстиции поможем нашим коллегам из МИДа, которые будут фактически «фронтировать» этот процесс, быстро наработать решение правительства на выполнение политических решений и этот процесс запустить», — уточнил Петренко.

Министр юстиции подчеркнул актуальность вопроса введения визового режима с Россией.

О необходимости скорейшего введения визового режима с Россией заявил 1 июня глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Он уточнил, что на Украине скоро откроют въезд в Европу, и нужно «выстраивать границы» на востоке.

​Накануне пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила УНН, что ведомство будет готово к введению визового режима с Россией, если будет принято «политическое решение». По ее мнению, к этому надо подходить «взвешенно» и принять во внимание «множество факторов».

21 мая в Раде начали сбор голосов в поддержку введения виз между Россией и Украиной, инициированный зампредом фракции «Народный фронт» Андреем Тетеревым.

Украина и Евросоюз 17 мая подписали законодательные акты для введения безвизового режима украинцев в страны ЕС.

Глава департамента политики и коммуникаций украинского МИД Алексей Макеев заявил 17 октября 2016 года о нецелесообразности введения визового режима с Россией, так как Москва может принять ответные меры, а Украина — потерять большое количество своих граждан, работающих в России, которым могут предложить российское гражданство.

О введении «в случае необходимости» визового режима между Украиной и Россией заявлял в августе 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Теги: Россия , Украина , визовый режим , Павел Петренко , юристы , Минюст Украины
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