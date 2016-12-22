Дворкович прокомментировал введенные Украиной против IT-компаний санкции

Правительство Украины действует без логики и нельзя придумать ничего конструктивного по ситуации с санкциями против IT-компаний. Об этом заявил корреспонденту телеканала РБК на ПМЭФ-2017 вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович, комментируя украинские санкции против российских компаний.

По его словам, эти решения ведут только к проблемам людей, живущих на Украине. «Мы это не приветствуем, потому что считаем, что люди, живущие на Украине, заслуживают лучшей жизни, и надеемся, что так и будет», — подчеркнул Дворкович.

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Вице-премьер правительства также заявил о надежде, что до приостановки железнодорожного сообщения дело не дойдет. «Но если мы увидим риски для людей или грузов, то будем вводить какие-то меры. Хотя это крайние меры, которые обычно лучше не принимать», — подытожил он.

Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в стране против ряда российских компаний, СМИ, соцсетей и физлиц. Ограничения вступили в силу 17 мая. Санкции наложили, в том числе, на некоторые российские IT-компании, среди которых украинская «дочка» российской «Лаборатории Касперского», а также компании «Яндекс» и Mail.ru. Кроме того, в стране запретили доступ к российским соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники».

В черный список также вошли: дочерняя компания сотового оператора МТС «Энвижн Груп», связанные с ней «Энвижн-Украина», «Энвижн-Холдинг» и «Энвижн-Активы».