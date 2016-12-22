Гендиректор «Яндекса» заявил о возможном выводе бизнеса из Украины

​«Яндекс» может ограничить бизнес на Украине либо уйти из страны «из-за действий ее властей». Об этом рассказал в интервью телеканалу НТВ генеральный директор компании в России Александр Шульгин на полях Петербургского международного экономического форума — 2017 (ПМЭФ).

По его словам, «Яндекс» «крайне разочарован» действиями украинских властей. Шульгин добавил, что принятые правительством Украины санкции против российских IT-компаний не только делают «невозможной» их работу в этой стране, но и вредят украинскому обществу и государству.

По указу президента Украины Петра Порошенко с 17 мая в стране ввели санкции против ряда российских компаний, соцсетей и физических лиц. Так, на Украине теперь запрещен доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисам «Яндекса» и Mail.ru.

Позже, 29 мая, стало известно об обысках в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе. В пресс-службе IT-компании сообщили о готовности предоставить украинским спецслужбам необходимую информацию. Официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что они связаны с делом о госизмене.

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В «Яндексе» опровергли передачу персональных данных своих украинских пользователей российским спецслужбам. Об этом сообщалось в заявлении пресс-службы компании, которое находится в распоряжении РБК. По данным пресс-службы, сотрудники «Яндекс.Украина» и его руководство не имеют доступа к персональным данным пользователей «Яндекса», а защита персональных данных является для компании «наивысшим приоритетом».