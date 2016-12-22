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Голикова рассказала о признании кабмином трети госпрограмм неэффективными
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Голикова рассказала о признании кабмином трети госпрограмм неэффективными
ПМЭФ-2017, 13:53
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Голикова рассказала о признании кабмином трети госпрограмм неэффективными

Правительство России признало неэффективными порядка трети государственных программ, заявила в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Счетной палаты Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.

«Само правительство в своих документах говорит о том, что институт государственных программ не состоялся», — сообщила она, уточнив, что «треть государственных программ, которые сейчас реализуются, самим» кабмином «признаны неэффективными».

В данном случае, как добавила Голикова, по ее мнению, нужно переходить «на другие, более прозрачные и понятные механизмы определения приоритетов и формирования бюджетов ведомств».

По словам главы Счетной палаты, многие существующие госпрограммы — довольно громоздкие и не решают задач, которые сегодня стоят перед страной.

Эту проблему, как передает корреспондент РБК, также прокомментировал министр финансов России Антон Силуанов. Государственные программы глава ведомства, в свою очередь, назвал «мертворожденными». «Ведомства не знают всех показателей своих госпрограмм», — добавил министр, заметив, что «сейчас мы переходим на проектное планирование». «Здесь важно целеполагание. Мы хотим лучше управлять деньгами», — заключил Силуанов.

Теги: правительство , Счетная палата , Татьяна Голикова , госпрограммы
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