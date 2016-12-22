Глава АвтоВАЗа рассказал о переговорах с Uber по поставкам автомобилей

АвтоВАЗ планирует в ближайшее время договориться о поставках автомобилей для сервиса такси Uber, рассказал на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью телеканалу РБК глава компании Николя Мор.

Парк такси собеседник РБК назвал «ключевым направлением для развития доли продаж» и «доли рынка в больших городах». «Мы надеемся, что мы в скором времени подпишем соглашение с компанией Uber», — добавил Мор, отметив, что представители АвтоВАЗа также ведут «такие обсуждения с многими другими компаниями».

«Уверен, что потенциальные потребители, находясь в такси, в автомобиле бренда Lada, они будут привлечены тем самым, и для нас это ключевой момент», — подчеркнул глава АвтоВАЗа. Таким образом, новые меры господдержки, по его словам, «могут также помочь» российскому производителю легковых автомобилей «развить свою долю и долю продаж в парке такси».

«В особенности это касается газомоторных автомобилей, которые мы сейчас запускаем», — уточнил Мор, заметив, что первой газомоторной моделью АвтоВАЗа будет Vesta. Это, по мнению главы компании, «будет очень хорошая возможность для реализации в таксомоторные парки». «Например, в Японии газомоторные автомобили занимают большую долю парков такси», — заключил Мор.

Глава АвтоВАЗа Николя Мор — РБК: «Я сижу в «Весте» и вожу «Весту»

О том, что АвтоВАЗ планирует заключить соглашение с крупными агрегаторами такси по аналогии с контрактами Volkswagen с Gett и Toyota с Uber, стало известно в октябре прошлого года. Потенциальных партнеров президент компании тогда не называл, однако отмечал, что на переговоры, по его данным, должно уйти несколько месяцев.

Позже, в мае, производитель автомобилей сообщил, что концерн заключил соглашение с сервисом «Яндекс.Такси». Согласно документу, со скидкой сервис будет закупать у АвтоВАЗа машины моделей Vesta и XRAY.​