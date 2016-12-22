Путин отпразднует день рождения своего «личного повара» Пригожина

Президент России Владимир Путин отметит день рождения российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Сегодня (1 июня) день рождения у повара [Владимира] Путина... Путин его сегодня будет праздновать», — сказал он.

Представитель пресс-службы Кремля позже уточнил, что высказывание было шуткой и информация не соответствует действительности.

Евгений Пригожин — давний знакомый Владимира Путина и многих российских чиновников, писал РБК. «Конкорд-кейтеринг», которая входит в группу связанных с ресторатором компаний, с середины 1990-х годов провела более 15 тыс. мероприятий и обслужила свыше 1,5 млн гостей.

Компания бизнесмена «Конкорд М» поставляет питание для Управления делами президента России. Ранее РБК выяснил, что комбинат питания бизнесмена поставляет 90% обедов в московские школы. Кроме того, как писал РБК, структуры Пригожина завозят еду в военные части, а также занимаются уборкой.

Расследование РБК: как из «фабрики троллей» выросла «фабрика медиа»

В марте РБК узнал о существовании крупнейшего в России медиахолдинга с аудиторией свыше 36 млн человек в месяц. Изначально редакции находились по адресу так называемой «фабрики троллей», сотрудники которой размещали в Сети лояльные власти комментарии. Как выяснил РБК, у организаций есть общие руководители, а также, вероятно, один инвестор — структуры Евгения Пригожина.

Речь идет о 16 порталах, которые связаны друг с другом либо общим руководителем, либо общим адресом, либо уникальным идентификатором сервисов Google.

О том, что «фабрику троллей» могли денежно поддерживать компании ресторатора, ранее писала «Новая газета». Об этом же в беседе с РБК рассказал источник из окружения Пригожина. Сам бизнесмен возможную связь с «фабрикой троллей» официально никогда не комментировал.