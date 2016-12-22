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МВД потребовало ввести «презумпцию доверия» к сотрудникам полиции
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МВД потребовало ввести «презумпцию доверия» к сотрудникам полиции
Политика, 13:00
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МВД потребовало ввести «презумпцию доверия» к сотрудникам полиции

МВД потребовало ввести «презумпцию доверия» к сотрудникам полиции России. Об этом заявил заместитель министра МВД Игорь Зубов на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 1 июня, сообщает агентство «Интерфакс».

Зубов отметил, что «презумпция доверия» подразумевает, что действия полицейских «априори считаются правомерными». Зубов добавил, что если полицейский поступил неправильно или превысил полномочия, то его действия должны доказываться позже «в судебном или ином порядке». По его словам, если сотрудники правоохранительных органов предъявляют свои законные требования, то «любой гражданин обязан их исполнить». «Это должно быть в крови каждого человека» — подчеркнул Зубов.

Депутаты Государственной думы в апреле 2017 года предложили внести поправки в закон «О полиции» и разрешить полицейским открывать огонь в толпе для «предотвращения террористического акта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные здания или объекты органов государственной власти». В декабре 2015 года Госдума предоставила такое право сотруднкиам ФСБ, а в июле 2016 года такими полномочиями были наделены бойцы Росгвардии.

«Государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей. Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении [своих] обязанностей», — подчеркивается в законопроекте.

Депутаты предложили разрешить полицейским открывать огонь и по женщинам, если у них нет «видимых признаков беременности». Также у сотрудников МВД появится возможность проникать в «жилые и иные помещения, на земельные участки и территории» для задержания застигнутых на месте преступления граждан.

Авторами законопроекта являются глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев. Они объяснили необходимость принятия законопроекта тем, чтобы защитить «права и законные интересы граждан». По их словам, в действующем законодательстве существует «ряд проблем, препятствующих органам внутренних дел эффективно исполнять свои обязанности по защите граждан и общества от преступных посягательств».
Теги: МВД , Презумпция доверия , Игорь Зубов
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