Турчинов призвал ускорить введение визового режима Украины с Россией

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о необходимости скорейшего введения визового режима с Россией, об этом сообщает телеканал «112 Украина».



«Я считаю, что это вопрос не просто назревший-перезревший, его надо реализовать как можно быстрее. У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы», — заявил Турчинов.



По его словам, трудностей с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса при введении визового режима возникнуть не должно. «Я не вижу, чтобы оно как-то влияло на оккупированные территории», — сказал Турчинов.



21 мая в Верховной раде Украины начался сбор голосов в поддержку введения визового режима с Россией. Его инициировал заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерев. Депутат заявил, что введение визового режима с Россией — «следующий стратегический вопрос, который нужно решить в парламенте после получения безвизового режима с ЕС».



В конце прошлого года директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев назвал нецелесообразным введение визового режима с Россией. Он объяснил это возможными ответными мерами Москвы и потерей большого числа работающих в России граждан, которым могут быть предложены российские паспорта.



17 мая Украина и ЕС подписали необходимые законодательные акты для введения безвизового режима.