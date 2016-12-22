Вступил в силу запрет на управление грузовиками без российских прав

С 1 июня в России вступает в силу новая редакция ПДД. В соответствии с ней в стране вводится запрет на управление грузовиков, такси и автобусов без наличия российских водительских прав. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно новой редакции ПДД, вступившей сегодня, 1 июня в силу, водителям с иностранными правами запрещается управлять автомобилем «при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами». Таким образом, к управлению транспортными средствами иностранцы будут допускаться только после сдачи экзамена в ГИБДД.

Запрет должен был вступить в силу еще в 2014 году, однако его сроки несколько раз переносились. Перенос вступления в силу запрета объяснялся необходимостью сдачи экзаменов для водителей-иностранцев, уже работающих в России.

В ГИБДД отметили, что не планируют проводить спецрейды в связи с вступлением в силу запрета. Водители, не сдавшие экзамены в России, будут выявляться в рамках обычной профилактической работы.

Ранее в марте в России был изменен порядок замены и выдачи водительских прав. Получить новые права водители смогут в не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах (МФЦ), а срок их действия будет достигать 10 лет.