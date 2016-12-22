«Архнадзор» обнаружил в списках по реновации более 300 исторических домов

«Архнадзор» подготовил список из почти 320 исторических домов, которые предварительно попали под программу реновации. В списке фигурируют, например, дореволюционные строения, а также образцы конструктивизма 1920–1930-х

Общественное движение «Архнадзор» обнаружило в предварительном списке зданий, включенных в программу реновации, около 320 домов, которые не являются хрущевками, а возведены в том числе по индивидуальным проектам. Об этом пишет в четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на список, подготовленный движением и имеющийся в распоряжении издания.

Эксперты движения отмечают, что ни один из этих домов не может быть отнесен к типовым строениям, которые возводились в ходе первого периода индустриального домостроения. В то же время, согласно закону города Москвы о дополнительных гарантиях переселенцам, реновированы должны быть многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения или аналогичные им по конструктивным характеристикам, отмечает издание.

В частности, как отмечает газета, в списке градозащитников восемь домов, построенных до 1917 года, множество образцов конструктивизма и зданий сталинского периода, а также строения «переходного», от сталинского к хрущевскому, периода.

В «Архнадзоре» подчеркивают, что все эти дома объединяет принадлежность к авторской (индивидуальной либо образцовой) архитектуре, но никак не к «индустриальному домостроению».

Градозащитники обратились к федеральным и региональным законодателям с призывом «установить, что постройки, не относящиеся к периоду индустриального домостроения, здания авторской (индивидуальной, образцовой, экспериментальной) архитектуры, не подлежат реновации в ее нынешнем определении и не включаются в программы реновации».

Еще одно обращение направлено в правительство Москвы. В нем «Архнадзор» просит исключить здания авторской (индивидуальной, образцовой, экспериментальной) архитектуры из перечней по программе реновации и «не допускать голосования по их включению в программу».

Источник «Коммерсанта» в мэрии сообщил, что перед формированием предварительного списка домов для программы реновации «проводился анализ всех объектов жилой недвижимости, обследовались территории, в том числе и на предмет выявления памятников архитектуры». В «Архнадзоре» посетовали, что процесс признания тех или иных сооружений памятниками занимает достаточно длительный период.

Всего в предварительном списке для программы реновации более 4,5 тыс. домов. В настоящее время среди жителей этих домов проводится голосование, в ходе которого они должны высказаться «за» или «против» сноса их дома.