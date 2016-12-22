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Экс-главу Библиотеки украинской литературы приговорили к 4 годам условно
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Экс-главу Библиотеки украинской литературы приговорили к 4 годам условно
Общество, 12:00
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Экс-главу Библиотеки украинской литературы приговорили к 4 годам условно
Бывший директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина признана виновной в распространении экстремистской литературы и растрате. Суд приговорил ее к четырем годам условного заключения
Наталья Шарина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Судья Мещанского районного суда Москвы Елена Гудошникова в понедельник огласила приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной. Она признана виновной в распространении экстремистской литературы и растрате, Шариной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, передает корреспондент РБК из зала суда.

«Назначить Шариной наказание по совокупности преступлений в виде четырех лет лишения свободы условно», — огласила судья.

Шариной грозил также штраф в качестве возмещения ущерба, причиненного библиотеке, но судья принял решение не штрафовать подсудимую.​

Сама Шарина свою вину не признала. По ее словам, «приговор не соответствует действительности» и она «потрясена всей этой ситуацией».

Наталья Шарина проходила обвиняемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и по ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере).

Назначить условное наказание ей 29 мая ​предложила прокурор в ходе прений в Мещанском суде. По словам государственного обвинителя, Шарина «недосмотрела наличие экстремистской литературы в библиотеке, и именно она должна была регулировать работу библиотеки». Кроме того, обвиняемая фиктивно трудоустроила двух человек на должности юристов, заявляла прокурор.

Наталью Шарину задержали в конце октября 2015 года. Следствие считает, что через библиотеку она распространяла экстремистскую литературу, в том числе тексты украинского националиста Дмитро Корчинского. В ходе обысков в квартире Шариной и в библиотеке следователи обнаружили книгу, признанную экстремистской. Всего в обвинении фигурировало около 25 книг. В феврале 2017 года защита Шариной обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека. Адвокаты заявляли, что книги Шариной могли быть подкинуты.

Автор: Сергей Витько
Теги: Украина , экстремизм , библиотека , Приговор , Библиотека украинской литературы
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