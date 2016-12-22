Бывший глава Удмуртии Соловьев признал свою вину во взяточничестве

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, которого обвинили в получении взяток на 140 млн руб., признал свою вину. Об этом заявила прокурор Басманного суда столицы, в котором рассматривают ходатайство следствия о продлении ему срока ареста, передает ТАСС.

Прокурор попросила удовлетворить ходатайство следствия и продлить ему срок ареста.

По данным агентства «Интерфакс», суд отклонил ходатайство адвоката Соловьева, Алексея Ульянова, отпустить его под домашний арест либо под подписку о невыезде, предоставив согласие дочери подсудимого на проживание отца в ее квартире.

Также суд продлил Соловьеву срок нахождения под стражей на три месяца (всего до пяти месяцев) — до 4 сентября 2017 года, заявила судья Юлия Сафина.

Следователь Роман Мухачев заявил на заседании Басманного суда, что признательные показания Соловьева подтверждают обоснованность обвинения, однако он и прокурор считают невозможным изменить ему меру пресечения. Мухачев объяснил это тем, что фигурант, который имеет заграничную недвижимость и «связи среди высокопоставленных чиновников», может попытаться скрыться. Следователь подчеркнул, что свидетели по делу — бывшие подчиненные Соловьева, на которых он может попытаться повлиять.

По словам прокурора, следствие проведет «запланированные действия» для закрепления доказательств, а смягчение меры пресечения дает потенциальную возможность фигуранту воспрепятствовать производству по делу.

Соловьев заявил, что имеет «одно желание» — чтобы его отпустили под домашний арест, и передал слово адвокату. Защитник просил суд учесть признание вины его подзащитным, его состояние здоровья, возраст и «отсутствие возможностей и желания» препятствовать следствию.

О том, что Соловьев частично признал «отдельные эпизоды коррупции», но оспаривал вменяемую ему сумму взяток — 140 млн руб., сообщала газета «Коммерсантъ» 26 мая, ссылаясь на его защитника Алексея Ульянова.

Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал экс-главу Удмуртии Александра Соловьева до 4 июня. Следственный комитет обвинил его в получении взятки на общую сумму 141,7 млн руб. Следователи считают, что часть денег он взял от строителей мостов через реки Кама и Буй, а другую часть — в виде доли в коммерческой организации.



В день ареста президент России Владимир Путин отправил ​Соловьева в отставку из-за утраты доверия.