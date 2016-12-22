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Россельхознадзор введет ограничения для 56 бразильских предприятий
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13:23
Россельхознадзор введет ограничения для 56 бразильских предприятий

Россельхознадзор введет временные ограничения с 9 июня на ввоз продукции с 56 предприятий из Бразилии. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Так, с 9 июня в Россию будет временно запрещено ввозить молоко и молочную продукцию с двух предприятий, с десяти — кишечное сырье и непищевую продукцию, с восьми — субпродукты и свиной жир. Одно предприятие не сможет привозить в Россию конский жир, восемь — субпродукты и жиры птицы, восемь — те же продукты, только из говядины. Для восьми предприятий будет ограничен ввоз свинины, для девяти — мяса птицы, а для двух — мяса и мясной продукции.

В Россельхознадзоре в среду, 31 мая, сообщили, что в морском торговом порту Усть-Луга было обнаружено 160 т запрещенной мясной продукции из Бразилии, которая перевозилась в шести контейнерах. Сотрудники Россельхознадзора и таможенники установили во время инспекции груза, что у мясной продукции нет разрешения на ввоз в Россию, а также отсутствуют импортные ветеринарные сертификаты.

Как отметили в Россельхознадзоре, на этикетках, которые были наклеены на продукцию, были указаны ее вид (свинина замороженная бескостная, замороженная свиная шейка бескостная, без шкуры) и информация о неком предприятии, которого не оказалось в реестре, а также штамп с надписью «Brazil S.I.F.». В результате ввоз груза в России был запрещен, а его движение приостановлено. 

Теги
Россельхознадзор , запрещенные продукты, запрет на ввоз
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