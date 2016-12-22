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Арбитраж Стокгольма огласит решение по «Газпрому» и «Нафтогазу» 31 мая
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11:53
Арбитраж Стокгольма огласит решение по «Газпрому» и «Нафтогазу» 31 мая

Решение Стокгольмского арбитража по спору корпорации «Нафтогаз» с «Газпромом» станет известно 31 мая. Об этом заявила замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает новостное агентство «УНН» со ссылкой на «5 канал».

Зеркаль выразила надежду узнать из решения арбитража, «что все хорошо, что все победили», добавив, что любое решение будет трактоваться обеими сторонами как победа. По ее словам, Стокгольмский арбитраж озвучит в среду, какую формулу нужно будет использовать для подсчета оплаты минимального годового количества топлива. «Будет дано определенное время обеим сторонам для того, чтобы сделать эти подсчеты вместе, будут определены эксперты, а потом, если стороны не придут к общему мнению, арбитраж будет принимать окончательное решение на основании этих подсчетов», — считает замминистра.

Также Зеркаль заявила «5 каналу, что лучшим решением Стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» с «Газпромом» будет отмена трактовки «бери или плати». По ее словам, именно такой принцип навязывает «Нафтогазу» «Газпром».

По этому принципу «Нафтогаз» должен каждый год оплачивать минимальное годовое количество топлива «Газпрому». Сумма претензий «Газпрома» к украинской компании равняется $37 млрд.

«Нафтогаз» подала иск по поводу транзита газа к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж в октябре 2014 года с требованием взыскать компенсацию за не предоставленное для транзита количество газа и проценты от этой суммы.

В 2015 году «Газпром» подал встречный иск, требуя взыскать с «Нафтогаза» плату за недобор контрактных объемов газа в 2012–2013 годах, которую украинская компания должна была оплатить по принципу take-or-pay («бери или плати»). 

Теги
Украина, «Газпром», «Нафтогаз Украины», Швеция, Стокгольм, арбитраж, Елена Зеркаль
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