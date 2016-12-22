Пять человек задержаны за осквернение могилы Шарля де Голля во Франции

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Time сообщила о пропаже с фабрики Иванки Трамп активистов в Китае

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Задержанному в Лондоне мужчине предъявлены обвинения в подготовке теракта

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