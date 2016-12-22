Пять человек задержаны за осквернение могилы Шарля де Голля во Франции

Пять человек были задержаны во Франции по делу об осквернении могилы экс-президента Шарля де Голля, об этом сообщила газета Le Parisien.
По информации издания, задержанные были арестованы накануне, 30 мая, около 20:00 по местному времени в городе Шомоне на северо-востоке Франции. По данным источников, близких к следствию, сейчас под стражей находятся двое — мужчина и женщина. Правоохранители исследуют анализы ДНК подозреваемых и видео с камер наблюдения.
Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал произошедшее «актом против Франции», об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
Инцидент произошел 27 мая, когда неизвестные проникли на территорию кладбища, где покоятся тела де Голля и членов его семьи, и повредили крест на могиле экс-президента Франции.
Глава Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить оскверненную могилу в кратчайшие сроки.
Шарль де Голль был основателем и президентом Пятой республики. Он является символом движения французского Сопротивления в годы Второй мировой войны. Де Голль возглавлял страну с 1959 года по 1969 год. За время его правления бывшие французские колонии стали независимыми государствами. На фоне студенческих волнений в 1968 году и общественных требований о реформировании экономической системы страны де Голль подал в отставку в 1969 году. Бывший президент Франции скончался в 1970 году от разрыва аорты.
В его честь назван один из аэропортов Парижа. Около Елисейских Полей в Париже воздвигнут памятник де Голлю. В 1990 году именем Шарля де Голля названа площадь перед гостиницей «Космос» в Москве, в 2005 году там установлен памятник генералу.