Секретная служба США проверит снимок с «отрубленной головой» Трампа

Спецслужба США проверит снимок американской ведущей Кэти Гриффин, на котором она запечатлена с муляжом «отрубленной головы» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC со ссылкой на Twitter Секретной службы США.
Как сообщает издание, снимок с муляжом фотограф Тайлер Шилдс и сама Гриффин разместили в социальных сетях. Через некоторое время спецслужба США сообщила в своем аккаунте в Twitter о защитном подразделении, осуществляющем мониторинг социальных сетей на «наличие угроз».
«Угрозы в адрес лиц, находящихся под защитой Секретной службы, получают наивысший приоритет среди всех наших расследований», — сказано в сообщении.
Телеканал обращает внимание на то, что спецслужба не обращается напрямую к создателям снимка или к самому изображению, однако «пользователи Twitter» увидели в заявлении Секретной службы возможный «ответ» на размещенный снимок актрисы.
Позднее Кэти Гриффин опубликовала в Twitter видеобращение, где она приносит своим извинения и называет сделанный снимок «большой ошибкой». Кроме того, Гриффин сообщила об удалении фотографии из личных аккаунтов в социальных сетях.