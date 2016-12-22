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Премьер Молдавии объяснил причину высылки российских дипломатов
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12:33
Премьер Молдавии объяснил причину высылки российских дипломатов

Власти Молдавии объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата на основе информации спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип, передает издание Publika.

«Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это всё, что я могу сказать к этому моменту. Я не могу сообщить все причины, которые были предоставлены спецслужбами», — сказал Филип. Он также заявил, что не может назвать имена дипломатов.

О том, что молдавские власти объявили пятерых российских дипломатов персонами нон гранта, стало известно накануне, 29 мая. Как сообщал «Интерфакс», дипломатам предписано в течение 24 часов покинуть страну. Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил эту информацию. При этом он не назвал имен высланных работников МИДа.​

Президент Молдавии Игорь Додон осудил высылку российских дипломатов. На своей странице в Facebook он заявил, что решение правительства является «возмутительным» и направленным «против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эта ситуация «парадоксальная, но показательная». По ее словам, к работе российских дипломатов ситуация «никак не относится», а лишь демонстрирует «развитие ситуации в Молдавии». 

Теги
Молдавия , Павел Филип
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