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СМИ узнали о трех поврежденных ураганом самолетах в Шереметьево
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СМИ узнали о трех поврежденных ураганом самолетах в Шереметьево
Общество, 11:34
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СМИ узнали о трех поврежденных ураганом самолетах в Шереметьево

Три самолета в аэропорту Шереметьево получили повреждения во время урагана, прошедшего по Москве и области в понедельник, 29 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

В частности, пострадал лайнер Superjet 100 — сильный ветер «опрокинул погрузочный мостик во время загрузки». В результате был поврежден воздухозаборник самолета. Еще у одного самолета, Airbus 330, оказались повреждены створки шасси из-за удара обслуживающей стремянки. По третьему самолету, Boeing 777, из-за порыва ветра ударил трап. В результате была повреждена дверь самолета.

Еще в один борт попала молния, самолет в это время заходил на посадку. Пострадавших нет. Молния ударила по фюзеляжу самолета, летевшего из Владивостока, рассказали собеседники агентства.

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Прошедший по столичному региону ураган сказался в понедельник на работе других видов транспорта. Перебои произошли в движении поездов метро, аэроэкспрессов и электричек.

Теги: Москва , Шереметьево , ураган
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