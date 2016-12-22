Ассанж ответил назвавшему его хакером президенту Эквадора

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что не является хакером, а был и остается журналистом и редактором. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Публиковать доказательства коррумпированности — не то же самое, что заниматься хакерской деятельностью. Я журналист и редактор. Даже США не называют меня хакером», — написал Ассанж.
Этот твит он адресовал президенту Эквадора Ленину Морено, который ранее, в понедельник, назвал основателя WikiLeaks «хакером».
«Мистер Ассанж является хакером. Это то, что мы не поддерживаем, то, что я лично не поддерживаю. Но я уважаю ситуацию, в которой он находится, ситуацию, которая призывает уважать его права человека, но мы также просим о его уважении к ситуации, в которой он оказался», — цитирует Морено Voice of America.
Президент Эквадора Ленин Морено на следующий день после инаугурации призывал Ассанжа не делать политических заявлений, находясь в посольстве страны в Лондоне, и не вмешиваться во внутреннюю политику Эквадора. «Его состояние не позволяет ему говорить о политике стран, особенно нашей», — сказал Морено.
Ассанж на это заявил, что если WikiLeaks получит информацию о коррупции в стране, то обязательно опубликует эти данные.
Ленин Морено вступил в должность президента Эквадора 24 мая. Ранее, с 2007 по 2013 год, он занимал пост вице-президента страны при Рафаэле Корреа. Президентские полномочия Морено истекают в 2021 году.
Джулиан Ассанж с мая 2012 года и по настоящее время находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где запросил политическое убежище.