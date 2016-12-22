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Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн руб.
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09:32
Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн руб.

Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн руб. Об этом сообщается на сайте «Столото», которое проводило лотерею.

Согласно сообщению, новосибирец выиграл эту сумму в «Гослото «4 из 20». Он приобрел лотерейный билет на сайте stoloto.ru за 100 руб. Для получения выигрыша ему необходимо приехать в офис «Столото» в Москве.

Согласно правилам лотереи «Гослото «4 из 20», участник должен выбрать на игровом поле четыре цифры в диапазоне от 1 до 20 на двух полях, сообщается на сайте «Столото». Выигрышными считаются комбинации, в которых совпало хотя бы два числа в соответствующем поле. Если совпали четыре числа в обоих полях, участник получает суперприз.

​Ранее житель Сочи выиграл рекордные для российских лотерей 364,6 млн руб. Он стал победителем лотереи «Гослото «6 из 45», приобретя билет через мобильное приложение за 700 руб. 

Теги
Новосибирск, лотерея
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