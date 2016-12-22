Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн руб. Об этом сообщается на сайте «Столото», которое проводило лотерею.
Согласно сообщению, новосибирец выиграл эту сумму в «Гослото «4 из 20». Он приобрел лотерейный билет на сайте stoloto.ru за 100 руб. Для получения выигрыша ему необходимо приехать в офис «Столото» в Москве.
Согласно правилам лотереи «Гослото «4 из 20», участник должен выбрать на игровом поле четыре цифры в диапазоне от 1 до 20 на двух полях, сообщается на сайте «Столото». Выигрышными считаются комбинации, в которых совпало хотя бы два числа в соответствующем поле. Если совпали четыре числа в обоих полях, участник получает суперприз.
Ранее житель Сочи выиграл рекордные для российских лотерей 364,6 млн руб. Он стал победителем лотереи «Гослото «6 из 45», приобретя билет через мобильное приложение за 700 руб.