Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую

Адвокат и бывший сенатор Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, направил письмо (копия есть в распоряжении РБК) спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросил его «взять на личный контроль» проведение проверки в отношении депутата Натальи Поклонской. Парламентарий ранее инициировала многочисленные проверки в отношении фильма Учителя «Матильда».

В письме Добрынин отмечает, что в действиях Поклонской, «возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики». Свою просьбу Володину адвокат обосновывает тем, что предыдущее обращение, направленное в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, «вероятно, утрачено».

«Главное, я уверен, что депутаты не утратили совесть, и поэтому очень надеюсь, что на мое повторно направленное обращение отреагируют должным образом в полагающийся срок», — отмечается в письме.



Конфликт Алексея Учителя и Натальи Поклонской начался в ноябре 2016 году, после того, как депутат направила запрос на проверку «Матильды» в Генпрокуратуру. По ее мнению, фильм Учителя является «антиисторической подделкой» и нацелен на «дискредитацию» царя Николая II и его семьи. В январе 2017 года Поклонская направила повторный запрос в Генпрокуратуру и Минкульт с требованием проверить финансирование и сценарий картины. Впоследствии она дополнила запрос заключением экспертов, которые утверждают, что в «Матильде» присутствуют кадры с «высокой степенью провокативности и уничижения».

В свою очередь 19 апреля Алексей Учитель направил жалобу в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, в которой попросил проверить действия Поклонской. В обращении говорилось, что депутат передала авторское произведение группе частных лиц для «возможной экспертизы», что означает его обнародование. Тем самым, утверждается в жалобе, Поклонская «вышла за пределы своих полномочий и нарушила авторские права».

Тогда же глава комиссии по этике Отари Аршба сообщил ТАСС, что депутаты рассмотрели переданную Генпрокуратурой жалобу и сообщили адвокату Учителя, «что не нашли никаких нарушений в действиях депутата Поклонской». Между тем через неделю первый замглавы комиссии Николай Иванов сообщил «Интерфаксу», что в комиссию по этике не поступало ни обращение режиссера Алексея Учителя, ни его адвоката.

25 мая стало известно, что полиция по запросу депутата Поклонской начала налоговую проверку кинокомпании Учителя «Рок» в Санкт-Петербурге. Режиссер заявил, что не видит в этом «никакого ущемления». «Мы готовы к любым проверкам. Мы ничего не боимся. Я уверен, у нас все в порядке», — сказал он в эфире телеканала «Дождь».

Вячеслав Володин, комментируя инициированную Поклонской проверку, заявил, что депутат не консультировалась с Думой по этому вопросу. «Это ее инициатива как депутата», — сказал он ТАСС.

Фильм «Матильда» повествует о жизни русской балерины Матильды Кшесинской, жившей в конце XIX — начале XX века. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года.