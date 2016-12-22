Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую 08:52 Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн руб. 09:32 Один курсант погиб при аварии учебного самолета в Саратовской области 09:02 В РПЦ объяснили очередь к мощам Николая Чудотворца 09:02 Умер бывший диктатор Панамы Норьега 08:45 Власти Москвы сообщили о почти 170 пострадавших из-за урагана 08:39 В Саратовской области рухнул учебный самолет с курсантами на борту 08:30 Число коек для беременных в России приблизилось к послевоенному уровню 07:32 СМИ узнали о поручении для госкомпаний закупать российские лайнеры 07:23 На переселение людей после аварии под Пермью выделили 1,25 млрд руб. 07:17 МАК начал расследование причин жесткой посадки вертолета Ми-8 в Приморье 05:35 В Чите осудили выполнившего «мертвую петлю» с пассажирами на борту пилота 05:03 Власти Мексики обвинили россиянина Макеева в предумышленном убийстве 03:35 В Центральной России из-за урагана остались без света 30 тыс. человек 03:23 Избитого в Мексике россиянина поместили под стражу 01:24 МЧС запросило рассылку СМС об урагане только в некоторых районах Москвы 00:38 СМИ сообщили о 137 пострадавших в результате урагана в Москве Вчера, 23:38 В Великобритании сотрудница зоопарка погибла в результате нападения тигра Вчера, 23:06 Власти пообещали жителям сносимых пятиэтажек скидки на расширение жилья Вчера, 22:24 В Краснодарском крае противоградовая ракета упала на дом Вчера, 22:03 СМИ сообщили о пожаре на ТЭЦ на севере Москвы Вчера, 21:29
Лента новостей 9:36 МСК
Один курсант погиб при аварии учебного самолета в Саратовской области Общество, 09:02 В РПЦ объяснили очередь к мощам Николая Чудотворца Общество, 09:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  09:00   USD НАЛ. Покупка 56,60 Продажа 56,56 EUR НАЛ. 63,20 63,10 Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую Общество, 08:52 Умер бывший диктатор Панамы Норьега Общество, 08:45 Власти Москвы сообщили о почти 170 пострадавших из-за урагана Общество, 08:39 В Саратовской области рухнул учебный самолет с курсантами на борту Общество, 08:30 Fox News назвал Кисляка инициатором создания тайного канала связи с США Политика, 08:10 Связанную с «дачей Медведева» фирму обвинили в нарушении закона об охоте Политика, 07:32 Число коек для беременных в России приблизилось к послевоенному уровню Общество, 07:32 СМИ узнали о поручении для госкомпаний закупать российские лайнеры Общество, 07:23 На переселение людей после аварии под Пермью выделили 1,25 млрд руб. Общество, 07:17 СМИ сообщили о планах «Ростелекома» купить провайдера b2b Бизнес, 06:24 Сенатор Маккейн назвал Путина «главной опасностью» мировой безопасности Политика, 05:44 МАК начал расследование причин жесткой посадки вертолета Ми-8 в Приморье Общество, 05:35 В Чите осудили выполнившего «мертвую петлю» с пассажирами на борту пилота Общество, 05:03 Тереза Мэй заявила о возможности Brexit без переговоров и договора с ЕС Политика, 04:32 Оппозиция Венесуэлы заявила о 247 пострадавших за день в ходе протестов Политика, 04:19 Власти Мексики обвинили россиянина Макеева в предумышленном убийстве Общество, 03:35 В Центральной России из-за урагана остались без света 30 тыс. человек Общество, 03:23 СМИ узнали о планах Трампа отменить указы по улучшению отношений с Кубой Политика, 03:00 Власти КНДР рассказали об успешном запуске баллистической ракеты Политика, 02:21 Избитого в Мексике россиянина поместили под стражу Общество, 01:24 МЧС запросило рассылку СМС об урагане только в некоторых районах Москвы Общество, 00:38 Епископ РПЦ потребовал от журналистов удалить все публикации о нем Политика, 00:26 К чему приведет выход «либералов» из правительства Молдавии Политика, 00:24 «Газпром» собрался самостоятельно создать генподрядчика для проектов СПГ Бизнес, 00:08 Жителей хрущевок пригласят в Думу на обсуждение закона о реновации Политика, 00:08
Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую
Материалы по теме Алексей Учитель не почувствовал давления на себя со стороны государства Режиссер Учитель пожаловался на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы Поклонская объяснила обращениями граждан проверки фильма и студии Учителя Володин прокомментировал инициативу Поклонской о проверке студии Учителя
08:52
Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую

Адвокат и бывший сенатор Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, направил письмо (копия есть в распоряжении РБК) спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросил его «взять на личный контроль» проведение проверки в отношении депутата Натальи Поклонской. Парламентарий ранее инициировала многочисленные проверки в отношении фильма Учителя «Матильда».

В письме Добрынин отмечает, что в действиях Поклонской, «возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики». Свою просьбу Володину адвокат обосновывает тем, что предыдущее обращение, направленное в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, «вероятно, утрачено».

«Главное, я уверен, что депутаты не утратили совесть, и поэтому очень надеюсь, что на мое повторно направленное обращение отреагируют должным образом в полагающийся срок», — отмечается в письме.

Конфликт Алексея Учителя и Натальи Поклонской начался в ноябре 2016 году, после того, как депутат направила запрос на проверку «Матильды» в Генпрокуратуру. По ее мнению, фильм Учителя является «антиисторической подделкой» и нацелен на «дискредитацию» царя Николая II и его семьи. В январе 2017 года Поклонская направила повторный запрос в Генпрокуратуру и Минкульт с требованием проверить финансирование и сценарий картины. Впоследствии она дополнила запрос заключением экспертов, которые утверждают, что в «Матильде» присутствуют кадры с «высокой степенью провокативности и уничижения».

В свою очередь 19 апреля Алексей Учитель направил жалобу в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, в которой попросил проверить действия Поклонской. В обращении говорилось, что депутат передала авторское произведение группе частных лиц для «возможной экспертизы», что означает его обнародование. Тем самым, утверждается в жалобе, Поклонская «вышла за пределы своих полномочий и нарушила авторские права».

Тогда же глава комиссии по этике Отари Аршба сообщил ТАСС, что депутаты рассмотрели переданную Генпрокуратурой жалобу и сообщили адвокату Учителя, «что не нашли никаких нарушений в действиях депутата Поклонской». Между тем через неделю первый замглавы комиссии Николай Иванов сообщил «Интерфаксу», что в комиссию по этике не поступало ни обращение режиссера Алексея Учителя, ни его адвоката.

25 мая стало известно, что полиция по запросу депутата Поклонской начала налоговую проверку кинокомпании Учителя «Рок» в Санкт-Петербурге. Режиссер заявил, что не видит в этом «никакого ущемления». «Мы готовы к любым проверкам. Мы ничего не боимся. Я уверен, у нас все в порядке», — сказал он в эфире телеканала «Дождь».

Вячеслав Володин, комментируя инициированную Поклонской проверку, заявил, что депутат не консультировалась с Думой по этому вопросу. «Это ее инициатива как депутата», — сказал он ТАСС.

Фильм «Матильда» повествует о жизни русской балерины Матильды Кшесинской, жившей в конце XIX — начале XX века. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года. 

Теги
Наталья Поклонская, Вячеслав Володин, Алексей Учитель
Другие материалы РБК
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
Юрист объяснил разницу между авансом и задатком при покупке квартиры
Мифы и реальность: что на самом деле может антивозрастная косметика
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Салон экспортной версии советского «Москвича-2140SL» (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку