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Избитого в Мексике россиянина поместили под стражу
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Избитого в Мексике россиянина поместили под стражу

Россиянина Алексея Макеева, которого ранили в результате драки с жителями мексиканского города Канкун, выписали из больницы и поместили под стражу. Об этом «РИА Новости» сообщил консул России в Мехико Дмитрия Болбота.

«Сейчас ему будет предъявлено обвинение, с ним находится представитель посольства», — сказал он. Дипломат добавил, что состояние здоровья Макеева удовлетворительное, от операций он отказался.

Также он «отказывается и от помощи посольства», — рассказл Болбот. «Несмотря на это, мы продолжаем следить за развитием ситуации и соблюдением прав и свобод российского гражданина за рубежом», — подчеркнул он.

На Алексея Макеева напали 20 мая. Сотни людей решили линчевать его после того, как россиянин опубликовал на Youtube видео, где он выкрикивал слоганы и оскорбления в адрес мексиканцев, сообщало издание Excelsior.

Толпа пришла к дому Макеева и заставила выйти на улицу, после чего атакова его. В ходе потасовки россиянин ранил одного из нападавших ножом, в результате чего мексиканец скончался. Издание отмечало, что к тому моменту, когда на место происшествия приехали сотрудники полиции, Макеев был сильно ранен. Его госпитализировали, спустя два дня россиянина выписали из реанимации.

​По факту убийства молодого человека Генпрокуратура Мексики возбудила уголовное дело. Excelsior 21 мая отмечало, что родственники погибшего мексиканца не обращались с соответствующими обвинениями в местные органы правопорядка, а также не стали забирать его тело.


 



  

Теги
Мексика, россиянин, Алексей Макеев
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