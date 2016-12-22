Избитого в Мексике россиянина поместили под стражу

Россиянина Алексея Макеева, которого ранили в результате драки с жителями мексиканского города Канкун, выписали из больницы и поместили под стражу. Об этом «РИА Новости» сообщил консул России в Мехико Дмитрия Болбота.
«Сейчас ему будет предъявлено обвинение, с ним находится представитель посольства», — сказал он. Дипломат добавил, что состояние здоровья Макеева удовлетворительное, от операций он отказался.
Также он «отказывается и от помощи посольства», — рассказл Болбот. «Несмотря на это, мы продолжаем следить за развитием ситуации и соблюдением прав и свобод российского гражданина за рубежом», — подчеркнул он.
На Алексея Макеева напали 20 мая. Сотни людей решили линчевать его после того, как россиянин опубликовал на Youtube видео, где он выкрикивал слоганы и оскорбления в адрес мексиканцев, сообщало издание Excelsior.
Толпа пришла к дому Макеева и заставила выйти на улицу, после чего атакова его. В ходе потасовки россиянин ранил одного из нападавших ножом, в результате чего мексиканец скончался. Издание отмечало, что к тому моменту, когда на место происшествия приехали сотрудники полиции, Макеев был сильно ранен. Его госпитализировали, спустя два дня россиянина выписали из реанимации.
По факту убийства молодого человека Генпрокуратура Мексики возбудила уголовное дело. Excelsior 21 мая отмечало, что родственники погибшего мексиканца не обращались с соответствующими обвинениями в местные органы правопорядка, а также не стали забирать его тело.