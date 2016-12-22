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Суд взыскал с «Роснефти» около 600 млн руб. долга за аренду офисов
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Суд взыскал с «Роснефти» около 600 млн руб. долга за аренду офисов
Бизнес, 19:23
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Суд взыскал с «Роснефти» около 600 млн руб. долга за аренду офисов

Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска АО «Нордстар Тауэр» о взыскании с «Роснефти» около 600 млн руб. долга за аренду офисов Nordstar Tower. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела.

Таким образом, суд удовлетворил иск АО «Нордстар Тауэр» о взыскании с нефтяной компании $9,3 млн в качестве арендной платы за четвертый квартал 2016 года.

Из материалов дела следует, что в 2010 году нефтяная компания ТНК-BP, которая позже перешла под контроль «Роснефти», арендовала в Nordstar Tower 37 тыс. 598,3 кв. м и парковку в составе 709 машино-мест общей площадью 7 тыс. 683,1 кв. м до 21 марта 2026 года включительно. В 2013 году все права и обязанности арендатора по договору перешли к «Роснефти».

Поскольку договором было установлено, что стоимость услуг, выраженная в иностранной валюте, определяется в российских рублях по курсу ЦБ России, сумма долга составила 585,1 млн руб.

В конце марта суд также обязал нефтяную компанию заключить с АО «Нордстар тауэр» договор аренды офисов и парковочных мест в бизнес-центре Nordstar Tower на условиях владельца здания, сообщали «Ведомости». Таким образом, «Роснефть» должна выплачивать $910,8 за 1 кв. м в год.

Теги: суд , офисы , аренда , "Роснефть"
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