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Общество
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На Рижском направлении в Москве приостановили движение электричек
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17:11
На Рижском направлении в Москве приостановили движение электричек

Движение электричек на Рижском направлении в Москве было приостановлено из-за последствия урагана. На Ярославском, Курском, Белорусском и Киевском направлениях движение затруднено из-за поваленных непогодой деревьев, сообщает пресс-служба пригородного перевозчика ОАО «Центральная ППК».

Компания организовала движение компенсационных автобусов, говорится в поступившем в РБК сообщении. «Шесть автобусов будут курсировать по Рижскому направлению от станции Тушино до Истры, четыре — по Белорусскому направлению, от станции Кунцево до Звенигорода», — заявили в компании.

Интервал движения электропоездов на направлениях Московской железной дороги увеличился от 5 минут до 1,5 часов, сообщили РБК в пресс-службе МЖД. «Ремонтные работы уже ведутся. Делаем всё, чтобы закончить работы максимально быстро. Прорабатываем варианты с изменением маршрутов», — заявил представитель МЖД.

Фотогалерея Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Во второй половине понедельника, 29 мая, на московский регион обрушились грозы с сильными ливнями. В некоторых районах шквалистым ветром, скорость которого достигала 22 м/с, сорвало рекламные... Показать 21 фотографию

На Москву и Московскую область во второй половине дня 29 мая обрушился ураган. Из-за поваленного дерева было приостановлено движение экспрессов в аэропорт Внуково.

О задержке в движении поездов заявили также в метрополитене. В частности, станции «Филевский парк» и «Пионерская» были временно закрыты для входа из-за упавшего на пути дерева.

Информагентства со ссылками на источники в экстренных службах сообщили о как минимум троих погибших в результате непогоды. 

Теги
Москва, ураган, электрички
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