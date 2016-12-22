На Рижском направлении в Москве приостановили движение электричек

Движение электричек на Рижском направлении в Москве было приостановлено из-за последствия урагана. На Ярославском, Курском, Белорусском и Киевском направлениях движение затруднено из-за поваленных непогодой деревьев, сообщает пресс-служба пригородного перевозчика ОАО «Центральная ППК».
Компания организовала движение компенсационных автобусов, говорится в поступившем в РБК сообщении. «Шесть автобусов будут курсировать по Рижскому направлению от станции Тушино до Истры, четыре — по Белорусскому направлению, от станции Кунцево до Звенигорода», — заявили в компании.
Интервал движения электропоездов на направлениях Московской железной дороги увеличился от 5 минут до 1,5 часов, сообщили РБК в пресс-службе МЖД. «Ремонтные работы уже ведутся. Делаем всё, чтобы закончить работы максимально быстро. Прорабатываем варианты с изменением маршрутов», — заявил представитель МЖД.
На Москву и Московскую область во второй половине дня 29 мая обрушился ураган. Из-за поваленного дерева было приостановлено движение экспрессов в аэропорт Внуково.
О задержке в движении поездов заявили также в метрополитене. В частности, станции «Филевский парк» и «Пионерская» были временно закрыты для входа из-за упавшего на пути дерева.
Информагентства со ссылками на источники в экстренных службах сообщили о как минимум троих погибших в результате непогоды.