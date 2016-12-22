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Хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ
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15:32
Хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ

Портал онлайн-наблюдения за проведением ЕГЭ подвергся кибератаке. Об этом ​заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».

По словам Кравцова во время выступления в ситуационно-информационном центре ведомства, атакам хакеров подвергся портал онлайн-наблюдения, реализованный «Ростелекомом». «Они все были отбиты, никак на ход экзамена они не повлияли», — заявил глава Рособрнадзора. Кравцов подчеркнул, что «все меры информационной безопасности предусмотрены».

​В мае кибератакам с использованием вируса WannaCry подверглись компьютеры по всему миру. В России под удар хакеров попали сервера МВД, Следственного комитета, Минздрава, «МегаФона», «ВымпелКома». Из-за вируса в нескольких регионах России оказалась заблокирована работа системы выдачи водительских прав. 25 мая секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал, что расследование кибератаки продолжается.

Что известно об атаке хакеров на Россию

 

Теги
ЕГЭ, хакеры, кибератака
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