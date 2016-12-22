Хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ

Портал онлайн-наблюдения за проведением ЕГЭ подвергся кибератаке. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».
По словам Кравцова во время выступления в ситуационно-информационном центре ведомства, атакам хакеров подвергся портал онлайн-наблюдения, реализованный «Ростелекомом». «Они все были отбиты, никак на ход экзамена они не повлияли», — заявил глава Рособрнадзора. Кравцов подчеркнул, что «все меры информационной безопасности предусмотрены».
В мае кибератакам с использованием вируса WannaCry подверглись компьютеры по всему миру. В России под удар хакеров попали сервера МВД, Следственного комитета, Минздрава, «МегаФона», «ВымпелКома». Из-за вируса в нескольких регионах России оказалась заблокирована работа системы выдачи водительских прав. 25 мая секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал, что расследование кибератаки продолжается.
Что известно об атаке хакеров на Россию