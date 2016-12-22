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Политика
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МИД пообещал «взаимный» ответ Эстонии на высылку дипломатов
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14:37
МИД пообещал «взаимный» ответ Эстонии на высылку дипломатов

Высылка российского генконсула из Эстонии является провокацией, и Россия ответит на это «по принципу взаимности». Об этом заявил первый замглавы министра иностранных дел России Владимир Титов, передает агентство «Интерфакс».

Титов заявил, что МИД ранее сообщал, что этот «провокационный акт» властей Эстонии не останется без ответа.

По его словам, в отношениях между странами «всегда действует принцип взаимности».

Ранее в МИДе заявили РБК, что высылка российского генконсула в Эстонии — «необоснованный акт», который не останется без ответа.

В пятницу, 26 мая, стало известно, что власти Эстонии решили, что двое российских дипломатов должны покинуть страну. Сделать это предложили генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву. Местное издание Delfi со ссылкой на источники сообщало, что такой шаг может быть связан с подозрениями в их причастности к шпионажу либо другой «несанкционированной деятельности».

На следующий день ​посол России в Эстонии Александр Петров заявил, ссылаясь на эстонский МИД, что Казеннову и Сургаеву предписали уехать из страны до конца мая. 

Теги
МИД России, Эстония, высылка, генконсул России в Эстонии, Владимир Титов, МИД Эстонии, Дмитрий Казеннов, Андрей Сургаев
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