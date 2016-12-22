Кудрин назвал повышение пенсионного возраста условием роста пенсий на 30%

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что, чтобы в течение шести лет пенсия выросла на 30%, необходимо поднять пенсионный возраст. Об этом он заявил в программе «Рабочий полдень» на телеканале «Россия 24».



Он отметил, что «главная цель — сделать пенсию достойной». Кудрин рассказал, что по стратегии развития российской экономики, которую разрабатывает центр, предлагается повысить пенсии на треть. «Но эти ресурсы трудно собрать», — пояснил Кудрин.



По его словам, для повышения пенсии нужно провести ряд реформ, в том числе повысить пенсионный возраст. «Лучше на два-три года больше поработать, но затем иметь более высокую пенсию», — сказал Кудрин. Он добавил, что многие россияне, которые вышли на пенсию, рассказали, что согласились бы на это.

В начале мая газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников писала, что центр Кудрина предлагал обеспечить «общественно приемлемый стандарт жизни для пенсионеров». Для этого требовалось повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет. Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов назвал инициативу Кудрина «экономией на умерших». Он пояснил, что 65,9 лет — это средняя продолжительность жизни мужчин в России.

В середине мая Международный валютный фонд по итогам миссии своих сотрудников в России также призвал в стране повысить возраст выхода россиян на пенсию, чтобы избежать «негативных демографических тенденций».

С предложением повысить пенсионный возраст также выступало Министерство финансов в апреле 2016 года. Ведомство предлагало отправлять на пенсию мужчин и женщин в 65 лет и снизить ежегодную индексацию пенсионерам. В Минфине отметили, что средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин с 1995 года выросла на 5,2 года, а у мужчин — на 7 лет.

В начале февраля вице-премьер правительства России Ольга Голодец сказала РБК, что решения о повышении пенсионного возраст нет, и призвала не реформировать пенсионную систему. По ее словам, чтобы иметь более высокие пенсии, нужно «спокойно» реформировать меры по увеличению сборов и усилить ответственность работодателей за уплату страховых взносов.