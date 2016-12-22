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Патриарх Кирилл сравнил законы о гей-браках с «фашистскими»
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12:41
Патриарх Кирилл сравнил законы о гей-браках с «фашистскими»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что гомосексуальные браки, которые принимают в «некоторых странах, на Западе», идут вразрез с «нравственной природой человека, с совестью». Люди, по его словам, «восстают против» этих законов по той же причине, по которой выступали против «фашистских законов и законов апартеида». Об этом он заявил 29 мая на своем выступлении в Бишкекском университете в Киргизии, передает «Интерфакс».

Патриарх подчеркнул, что, пока законодательство «разрывает связь с нравственностью», оно перестает быть «приемлемым для людей» законодательством и «вызывает миллионные демонстрации во Франции». Демонстранты голосовали, по мнению патриарха, против того, что «четыре или пять человек в сенате решили судьбу этих ужасных законов», после чего целую страну (Францию. — РБК) «заставили жить» по этим законам.

Глава РПЦ считает, что это стало результатом «акцента на свободу при полном игнорировании нравственности». Он добавил, что нельзя «разрывать свободу и нравственную ответственность», а законы, которые «противоречат» нравственным принципам, «не могут считаться обязательными».

Речь идет о законе, который приняли во Франции в мае 2013 года. Гей-парам позволили сочетаться браком и усыновлять детей, несмотря на протесты населения. В октябре того же года Конституционный суд Франции обязал мэров всех городов в стране регистрировать однополые браки. 

Теги
однополые браки, гей-браки, Патриарх Кирилл
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