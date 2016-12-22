СМИ узнали о частичном признании вины экс-главой Удмуртии

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый в получении взятки в 140 млн руб., частично признал свою вину. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката Алексея Ульянова.
Он уточнил, что Соловьев «признает отдельные эпизоды коррупции, но оспаривает вменяемую ему сумму поборов 140 млн руб». По мнению защитника, позиция бывшего главы Удмуртии «правильная, поскольку в итоге она может привести к смягчению наказания». Ульянов также отметил, что у следователей «достаточно информации, чтобы говорить об обоснованности предъявленного экс-чиновнику обвинения».
В то же время адвокаты Соловьева Ирина Пикалева и Сергей Ларионов, которых наняла дочь бывшего губернатора, полагают, что следователи «пытаются добиться от обвиняемого признательных показаний». «Но до тех пор, пока мы не встретимся с клиентом, мы не можем выяснить, признает ли Александр Соловьев вину или нет», — сказал Ларионов. Он добавил, что в начале мая защитники направили в Басманный суд жалобу с требованием допустить их к участию в следствии и к подзащитному в СИЗО. Жалобу, по его словам, до сих пор не назначили к рассмотрению.