Макрон рассказал о своем отношении к Путину и Трампу

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «ничего не хочет портить» в отношениях со своими российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом политик рассказал в интервью изданию Journal du Dimanche.
«Я встречался с Трампом», — напомнил французский лидер, добавив, что в ходе этих переговоров он хотел «понять и послушать», что говорит глава США. Трамп, как заметил Макрон, «более открыт, чем мы думаем». «Он любит прямой контакт», — добавил президент Франции, заметив также, что, по его мнению, он может «построить [с американским лидером] теплые отношения».
На вопрос о том, как он относится к Владимиру Путину, политик, в свою очередь, сообщил, что «уважает Россию». «Путина я приглашаю в рамках 300-летних дипломатических отношений», — заявил он, отметив также в ходе этой встречи, что намерен вести «требовательный диалог». «Я буду обсуждать все проблемы», — заключил Макрон.
Версальские смотрины: зачем Путин едет к новому президенту Франции
Переговоры президентов России и Франции должны состояться 29 мая во Франции. Поводом для поездки стало открытие в Версале посвященной российскому императору Петру I выставки. По словам помощника главы России Юрия Ушакова, целью поездки Путина в том числе станет знакомство глав государств, а также обсуждение вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.