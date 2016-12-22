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Политика
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Макрон рассказал о своем отношении к Путину и Трампу
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16:45
Макрон рассказал о своем отношении к Путину и Трампу

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «ничего не хочет портить» в отношениях со своими российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом политик рассказал в интервью изданию ​Journal du Dimanche.

«Я встречался с Трампом», — напомнил французский лидер, добавив, что в ходе этих переговоров он хотел «понять и послушать», что говорит глава США. Трамп, как заметил Макрон, «более открыт, чем мы думаем». «Он любит прямой контакт», — добавил президент Франции, заметив также, что, по его мнению, он может «построить [с американским лидером] теплые отношения».

На вопрос о том, как он относится к Владимиру Путину, политик, в свою очередь, сообщил, что «уважает Россию».​ «Путина я приглашаю в рамках 300-летних дипломатических отношений», — заявил он, отметив также в ходе этой встречи, что намерен вести «требовательный диалог». «Я буду обсуждать все проблемы», — заключил Макрон.​

Версальские смотрины: зачем Путин едет к новому президенту Франции

Переговоры президентов России и Франции должны состояться 29 мая во Франции. Поводом для поездки стало открытие в Версале посвященной российскому императору Петру I выставки. По словам помощника главы России Юрия Ушакова, целью поездки Путина в том числе станет знакомство глав государств, а также обсуждение вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня. 

Теги
Россия, Франция, Эмманюэль Макрон
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