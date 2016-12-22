СМИ сообщили о вынужденной посадке самолета в Краснодаре из-за драки

В краснодарском аэропорту Пашковский вынужденно сел самолет из-за того, что один из пассажиров пытался устроить драку. Об этом сообщают «Интерфакс» и «Российская газета» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

По данным изданий, самолет выполнял чартерный рейс из Москвы в турецкий город Бодрум. Во время полета один из пассажиров пытался подраться с другими людьми на борту, сообщают источники. Они не исключают, что пассажир был пьян. Члены экипажа не смогли успокоить его самостоятельно, поэтому командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Краснодаре.

Пассажир был снят с рейса и передан сотрудникам правоохранительных органов. После этого самолет продолжил полет, добавляют источники.

Из-за пьяного дебоша на борту вынужденную посадку совершил в июне 2016 года самолет «Аэрофлота». Он выполнял рейс из Южно-Сахалинска в Москву, но из-за поведения пассажира сел в Екатеринбурге. Сообщалось, что буйного пассажира передали полиции, после чего лайнер вылетел в Москву. В 2015 году из-за пьяного пассажира самолет совершил посадку в Красноярске, позже суд взыскал с пассажира свыше 150 тыс. руб.