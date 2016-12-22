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«Аэрофлот» заявил о задержке рейсов из Москвы в Италию из-за забастовки
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11:04
«Аэрофлот» заявил о задержке рейсов из Москвы в Италию из-за забастовки

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о задержке восьми рейсов из аэропорта Шереметьево в два города Италии и обратно из-за забастовок персонала УВД страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте авиакомпании.

«В связи с готовящейся забастовкой персонала УВД Италии «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 28 мая 2017 года», — говорится в сообщении компании.

Изменения коснулись четырех рейсов в Рим и обратно, а также четырех рейсов в Милан и обратно. Так, рейс в Рим, который планировался на 11:35 мск, был перенесен на 15:20 мск. Обратный рейс, назначенный на 16:30 мск, перенесен на 20:00 мск. Еще один рейс в итальянскую столицу, планировавшийся на 14:30, назначен на 15:30. Обратный рейс запланирован на 20:10 мск (изначально должен был отправиться в 19:25 мск).

​Рейс в Милан вылетит в 15:40 мск (вместо 14:45 мск), обратный рейс — в 20:10 мск (вместо 19:20 мск). Еще один рейс в Милан, который планировался на 11:05, вылетит в 15:30. Обратный рейс, назначенный на 15:50, вылетит в 20:00.

В заявлении компании отмечается, что прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены согласно стандартам авиакомпании. 

Теги
"Аэрофлот"
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