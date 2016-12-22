Китайские инвесторы заинтересовались строительством тоннеля в Крым

Инвесторы из Китая заинтересовались проектом строительства тоннеля через Керченский пролив в Крым. Об этом сообщил министр экономического развития республики Андрей Мельников в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает «РИА Новости».

Агентство отмечает, что с предложением одновременно с мостом через Керченский пролив построить тоннель выступил Евразийский Деловой совет. Строительство предполагалось вести за счет частных инвесторов. ​По словам Мельникова, к идее строительства тоннеля «был проявлен интерес». «Те технологии, которые могут китайские предприниматели предложить, они говорят, что могут это сделать с достаточно скромными затратами», — сказал Мельников.

Он также сообщил, что китайские компании уже задействованы в строительстве аэропорта на территории Крыма. По его словам, «товарищей» из Китая интересует инфраструктура, поскольку это «большие объемы потенциальных инвестиций»

Мост через Керченский пролив, примерная длина которого составит 19 км, соединит полуостров Крым с Краснодарским краем. Автомобильное движение по нему планируют открыть в декабре 2018 года.