Полиция насчитала на митинге по реновации в Москве 1000 человек

В Митинге противников реновации «За права москвичей» на Суворовской площади в Москве участвует около тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД. За охраной порядка на мероприятии следят полиция и Росгвардия.
Фотографию с митинга опубликовал в своем микроблоге в Twitter Владимир Милов. Он пишет, что на Суворовской площади жители «десятков районов Москвы» скандируют «Собянина — в отставку!».
Организаторами акции «За права москвичей» стали член Общественной палаты Георгий Федоров, политик, основатель партии «Демвыбор» (Демократический выбор) Владимир Милов и муниципальный депутат Евгений Будник. Митинг согласовали с властями города 19 мая.
Кроме того, по словам депутата Мосгордумы Михаила Антонцева, 27 мая в парке Мосгордумы депутаты от столичных округов на встрече с жителями Москвы ответят на их вопросы по реновации. «В рамках встречи консультации по вопросам реновации также будут давать специалисты [от исполнительной власти] города», — уточнил он.
Также 28 мая в Москве пройдет еще один согласованный со столичными властями марш и митинг против сноса хрущевок. По словам главы московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, в акции могут принять участие до 10 тыс. человек.
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Организаторы двух акции заявляли РБК, что не смогли договориться о проведении общего митинга, так как не хотели отказываться от «собственных инициатив».
Акция против реновации прошла в Москве 14 мая. На митинге, по разным данным, собрались от 8 тыс. до 30 тыс. человек. Пришедшего туда политика Алексея Навального не пустили на сцену, а Дмитрий Гудков отказался выступать из-за солидарности с ним.