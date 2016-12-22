Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
В посольстве России назвали срок высылки из Эстонии российских дипломатов 02:45 Пентагон рассказал о перехвате ВВС Китая военного самолета США 02:09 Лидеры G7 заявили о необходимости удвоить усилия по борьбе с терроризмом 01:41 Reuters узнал о плане Трампа по отражению обвинений в связях с Россией 01:31 В Белоруссии из-за коррупции задержали 10 руководителей крупного холдинга 00:38 ВВС Египта нанесли удары в Ливии в ответ на нападение на христиан-коптов 00:11 В Британии арестовали 44-летнего мужчину по делу о теракте в Манчестере Вчера, 23:52 Советник Трампа допустил ужесточение санкций против России Вчера, 20:49 В Госдуме сочли действия Милонова на первомайском шествии недопустимыми Вчера, 20:42 МИД назвал высылку российских дипломатов из Эстонии «враждебной акцией» Вчера, 19:53 Сноуден попросил отпустить обвиненного в призывах к терроризму математика Вчера, 19:50 Володин раскритиковал правительство за дистанцирование от спорных законов Вчера, 18:50 Госдума отклонила запрос о проверке премий в «Роснефти» и «Газпроме» Вчера, 18:41 Виталия Чуркина посмертно наградили орденом «Слава Осетии» Вчера, 18:30 На Украине прошли испытания новой ракеты Вчера, 18:19 Ленин Морено призвал Ассанжа не вмешиваться в дела Эквадора Вчера, 18:03 Путин провел закрытые переговоры со спецпосланником главы Южной Кореи Вчера, 17:06 МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Эстонии Вчера, 16:47 Пентагон заявил об уничтожении трех боевиков из руководства ИГ Вчера, 16:31 МИД выпустил предупреждение для россиян после атаки на христиан в Египте Вчера, 16:04 В Кремле рассказали о деталях визита Путина в Париж Вчера, 16:00
Лента новостей 2:48 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  02:00   USD НАЛ. Покупка 56,67 Продажа 56,75 EUR НАЛ. 63,55 63,40 Лидеры G7 заявили о необходимости удвоить усилия по борьбе с терроризмом Политика, 01:41 Reuters узнал о плане Трампа по отражению обвинений в связях с Россией Политика, 01:31 Родителей задержанного за чтение стихов мальчика отпустили из ОВД Общество, 00:43 В Белоруссии из-за коррупции задержали 10 руководителей крупного холдинга Политика, 00:38 ВВС Египта нанесли удары в Ливии в ответ на нападение на христиан-коптов Политика, 00:11 В Британии арестовали 44-летнего мужчину по делу о теракте в Манчестере Политика, Вчера, 23:52 МВД прокомментировало задержание читавшего стихи в районе Арбата ребенка Общество, Вчера, 23:42 Lockheed Martin опубликовала видео первого полета гражданского Hercules Технологии и медиа, Вчера, 23:09 Алексей Учитель не почувствовал давления на себя со стороны государства Общество, Вчера, 22:30 Правительство вместо запланированной экономии увеличит расходы бюджета Экономика, Вчера, 22:04 Группе «Иванушки International» запретили въезд на Украину Общество, Вчера, 21:57 Компания Абрамовича продаст свою украинскую «дочку» за $110 млн Бизнес, Вчера, 21:38 Полиция завела дело из-за стрельбы по автомобилю на Киевском шоссе Общество, Вчера, 21:35 После футбольного матча в Сочи МВД внесло в черный список 54 болельщика Общество, Вчера, 21:34 Лауреатами Новой Пушкинской премии стали поэт Жданов и художник Мессерер Общество, Вчера, 21:07 Пытавшийся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмен обжаловал арест Бизнес, Вчера, 20:58 ВАК сохранил докторскую степень помощника секретаря Совбеза России Общество, Вчера, 20:54 Советник Трампа допустил ужесточение санкций против России Политика, Вчера, 20:49 В Госдуме сочли действия Милонова на первомайском шествии недопустимыми Политика, Вчера, 20:42 Сборная Аргентины по футболу назвала имя нового главного тренера Спорт, Вчера, 20:28 От Украины потребовали $325 млн на обеспечение по спору с Россией Финансы, Вчера, 20:19 «Евродон» займется производством баранины Бизнес, Вчера, 20:05 МИД назвал высылку российских дипломатов из Эстонии «враждебной акцией» Политика, Вчера, 19:53 Сноуден попросил отпустить обвиненного в призывах к терроризму математика Политика, Вчера, 19:50 Четырех подозреваемых в подготовке теракта в Москве арестовали до июля Общество, Вчера, 19:48 В Липецке из-за прорыва трубы на улице забил фонтан высотой с пятиэтажку Общество, Вчера, 19:36 Лишившийся домена ɢoogle.com россиянин подал в суд на Ru-Center Технологии и медиа, Вчера, 19:25
В посольстве России назвали срок высылки из Эстонии российских дипломатов
Материалы по теме МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Эстонии МИД назвал высылку российских дипломатов из Эстонии «враждебной акцией» В Эстонии россиянина осудили на пять лет за шпионаж Власти Эстонии предписали российским консулам покинуть страну
02:45
В посольстве России назвали срок высылки из Эстонии российских дипломатов

Высланные из Эстонии генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казённов и консул Андрей Сургаев должны покинуть Эстонию до конца мая. Об этом сообщил посол России в Эстонии Александр Петров. Видео с его интервью было опубликовано на странице в Facebook телеканала TVN.

«Сегодня (26 мая) МИД Эстонии уведомил нас о том, что генеральный консул России в Нарве и консул-советник, его заместитель, объявляются персонами нон грата, и должны до конца этого месяца покинуть Эстонию», — заявил он.

Петров рассказал, что обоих дипломатов он «хорошо» знает, а с консулом-советником «немало лет проработал вместе в Германии». Он добавил, что оба они являются кадровыми сотрудниками «Министерства иностранных дел, которые немало сделали сейчас, находясь на работе в Эстонии» для улучшения отношений между Таллином и Москвой.

Петров отказался называть причины, по которым эстонская сторона решила выслать российских дипломатов из страны. Посол в России объяснил это тем, что в дипломатической практике «не принято объяснять мотивы» подобных решений. «Нам остается только сожалеть об этом и рассматривать данное решение, как откровенно недружественный акт, который, разумеется, будет иметь весьма негативные последствия для наших двухсторонних отношений», — добавил он.

О том, что Эстония решила выслать из страны Казённова и Сургаева стало известно в пятницу, 26 мая. Причина объявления российских дипломатов персонами нон грата официально не была озвучена. Как передавало агентство Delfi, такое решение Таллин мог принять в связи с причастностью российских дипломатов к шпионажу или к другой «несанкционированной деятельности».

В свою очередь в МИД России назвали действия Эстонии «провокационными и необоснованными». Российские министерство охарактеризовало решение выслать из страны российский дипломатов как «враждебную акцию», осложняющую отношения Москвы и Талина, которые «загнаны в тупик».

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что Эстония оправдывает свою «русофобскую политику», высылая российских дипломатов из своей страны, и ее действия противоречат «долгосрочным интересам отношений между соседними государствами». В МИД подчеркнули, что ответственность за подобные шаги будет лежать «на эстонских властях». В российском ведомстве заявили РБК, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Эстонии. 

Теги
посольство, дипломаты, персона нон грата
Другие материалы РБК
Cамый популярный автомобиль в мире (фото)
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Разоблачен популярный миф о загаре и защите от солнца
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку