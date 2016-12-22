В посольстве России назвали срок высылки из Эстонии российских дипломатов

Высланные из Эстонии генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казённов и консул Андрей Сургаев должны покинуть Эстонию до конца мая. Об этом сообщил посол России в Эстонии Александр Петров. Видео с его интервью было опубликовано на странице в Facebook телеканала TVN.

«Сегодня (26 мая) МИД Эстонии уведомил нас о том, что генеральный консул России в Нарве и консул-советник, его заместитель, объявляются персонами нон грата, и должны до конца этого месяца покинуть Эстонию», — заявил он.

Петров рассказал, что обоих дипломатов он «хорошо» знает, а с консулом-советником «немало лет проработал вместе в Германии». Он добавил, что оба они являются кадровыми сотрудниками «Министерства иностранных дел, которые немало сделали сейчас, находясь на работе в Эстонии» для улучшения отношений между Таллином и Москвой.

Петров отказался называть причины, по которым эстонская сторона решила выслать российских дипломатов из страны. Посол в России объяснил это тем, что в дипломатической практике «не принято объяснять мотивы» подобных решений. «Нам остается только сожалеть об этом и рассматривать данное решение, как откровенно недружественный акт, который, разумеется, будет иметь весьма негативные последствия для наших двухсторонних отношений», — добавил он.

О том, что Эстония решила выслать из страны Казённова и Сургаева стало известно в пятницу, 26 мая. Причина объявления российских дипломатов персонами нон грата официально не была озвучена. Как передавало агентство Delfi, такое решение Таллин мог принять в связи с причастностью российских дипломатов к шпионажу или к другой «несанкционированной деятельности».



В свою очередь в МИД России назвали действия Эстонии «провокационными и необоснованными». Российские министерство охарактеризовало решение выслать из страны российский дипломатов как «враждебную акцию», осложняющую отношения Москвы и Талина, которые «загнаны в тупик».

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что Эстония оправдывает свою «русофобскую политику», высылая российских дипломатов из своей страны, и ее действия противоречат «долгосрочным интересам отношений между соседними государствами». В МИД подчеркнули, что ответственность за подобные шаги будет лежать «на эстонских властях». В российском ведомстве заявили РБК, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Эстонии.