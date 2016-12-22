МИД назвал высылку российских дипломатов из Эстонии «враждебной акцией», которая осложнит и без того «загнанные в тупик» двусторонние отношения. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
«Расцениваем этот шаг Таллина как провокационный и необоснованный. Разумеется, он не останется без адекватного ответа», — заявили в МИДе.
Там также отметили, что таким образом Эстония оправдывает свою «русофобскую политику».
«Случившееся лишь подтверждает проведение правительством Эстонии деструктивной политики, противоречащей долгосрочным интересам отношений между соседними государствами. Ответственность за последствия лежит на эстонских властях», — подчеркивается в сообщении МИДа.
До этого, комментируя высылку российских дипломатов из Таллина, в МИДе заявили РБК, что «это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа».
Ранее сегодня, 26 мая, власти Эстонии предписали покинуть страну двум российским дипломатам — генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву. С чем связано такое решение эстонских властей, известно не было. Как предположило агентство Delfi, это могло быть связано с подозрением о причастности этих россиян к шпионажу или любой другой «несанкционированной деятельности».
«Расцениваем этот шаг Таллина как провокационный и необоснованный. Разумеется, он не останется без адекватного ответа», — заявили в МИДе.
Там также отметили, что таким образом Эстония оправдывает свою «русофобскую политику».
«Случившееся лишь подтверждает проведение правительством Эстонии деструктивной политики, противоречащей долгосрочным интересам отношений между соседними государствами. Ответственность за последствия лежит на эстонских властях», — подчеркивается в сообщении МИДа.
До этого, комментируя высылку российских дипломатов из Таллина, в МИДе заявили РБК, что «это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа».
Ранее сегодня, 26 мая, власти Эстонии предписали покинуть страну двум российским дипломатам — генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву. С чем связано такое решение эстонских властей, известно не было. Как предположило агентство Delfi, это могло быть связано с подозрением о причастности этих россиян к шпионажу или любой другой «несанкционированной деятельности».