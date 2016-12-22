Звягинцев назвал обыски у Серебренникова «политическим жестом устрашения»

Ситуация с обысками в «Гоголь-центре» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова является «политическим жестом устрашения», заявил режиссер Андрей Звягинцев на портале The Question, отметив, что он «возмущен» и «обескуражен» произошедшим, а также не знает, «чего впредь ждать».

«Если сохранять ироническое отношение к самой форме события: по-моему, это некоторое состязание с Кириллом Серебренниковым в режиссуре», — добавил Звягинцев, пояснив, что «устроить «маcки-шоу», как они [власти] сами это именуют, ворвавшись с утра в его [Серебренникова] жилище — это невероятный спектакль».

«Я почти уверен, что тут нет никакой другой причины, кроме как спецэффект: вспышка справа — испугались! Сейчас будет вспышка слева», — уточнил режиссер, заметив, что, по его мнению, «совершенно очевидно, что дело не в деньгах». «Какие могут быть деньги у режиссера-постановщика, у художественного руководителя театра?» — задался Звягинцев вопросом, отметив, что «государство продолжает завинчивать гайки, и никто не знает, к чему это все приведет».

«То, что происходит в последние дни — это совершенно очевидный политический жест устрашения», — пояснил режиссер. По его словам, Серебренников «был и остается активен по части своей гражданской позиции». «Своими спектаклями и многими высказываниями он [Серебренников] подчеркивал свою приверженность либеральной мысли», — добавил Звягинцев, заметив, что обыски у художественного руководителя «Гоголь-центра» — «это удар по свободной мысли во всех направлениях — от политической мысли до актуальной мысли в области искусства».

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Обыски в «Гоголь-центре» и квартире Серебренникова прошли 23 мая. В Следственном комитете позже поясняли, что эти действия были связаны с делом о хищении около 200 млн руб. руководством «Седьмой студии», которая была создана режиссером. Сам Серебренников был допрошен в рамках этого производства в качестве свидетеля.

Ранее 26 мая ситуацию, сложившуюся вокруг режиссера и «Гоголь-центра» прокомментировал министр культуры России Владимир Мединский. Он отметил, что в ведомстве знали о расследовании дела о хищениях в «Седьмой студии». Мединский также выразил надежду на то, что следствие будет проведено «максимально непредвзято» и​ «без демонстративной жесткости».