Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Звягинцев назвал обыски у Серебренникова «политическим жестом устрашения» 18:59 На юго-западе Москвы сгорел автобус 19:01 Грамотные деньги: как образование превращает сбережения в инвестиции 18:59 Володин раскритиковал правительство за дистанцирование от спорных законов 18:50 Госдума отклонила запрос о проверке премий в «Роснефти» и «Газпроме» 18:41 Неизвестный мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Москве 18:37 Виталия Чуркина посмертно наградили орденом «Слава Осетии» 18:30 В Госдуме передумали вводить платный въезд в городах России 18:24 На Украине прошли испытания новой ракеты 18:19 Путин поручил прокуратуре проверить программы расселения аварийных домов 18:16 Ленин Морено призвал Ассанжа не вмешиваться в дела Эквадора 18:03 Производитель назвал сроки запуска серийного производства вертолета Ка-62 17:40 «Сколково» с подвохом: когда гранты играют для бизнеса роковую роль 17:38 МЧС предупредило москвичей об усилении ветра вечером в пятницу 17:35 В центре Москвы открыли 33 бюста работы Зураба Церетели 17:11 Группа Kiss отменила концерт в Манчестере после теракта 17:11 Москалькова назвала преждевременным голосование граждан по реновации 17:09 Путин провел закрытые переговоры со спецпосланником главы Южной Кореи 17:06 РФПИ решил купить долю в «Полюсе» вместе с китайской Fosun 16:59 Теплоход «Валерий Брюсов» отбуксируют от Крымской набережной 27 мая 16:50 МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Эстонии 16:47
Лента новостей 19:14 МСК
Звягинцев назвал обыски у Серебренникова «политическим жестом устрашения» Общество, 18:59 Грамотные деньги: как образование превращает сбережения в инвестиции Олег Шибанов, Ольга Щербакова Мнение, 18:59 Луческу обвинил «Спартак» в нечестной победе в чемпионате России Спорт, 18:54 Володин раскритиковал правительство за дистанцирование от спорных законов Политика, 18:50 Госдума отклонила запрос о проверке премий в «Роснефти» и «Газпроме» Политика, 18:41 Неизвестный мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Москве Общество, 18:37 Виталия Чуркина посмертно наградили орденом «Слава Осетии» Политика, 18:30 В Госдуме передумали вводить платный въезд в городах России Общество, 18:24 На Украине прошли испытания новой ракеты Политика, 18:19 Путин поручил прокуратуре проверить программы расселения аварийных домов Общество, 18:16 Ленин Морено призвал Ассанжа не вмешиваться в дела Эквадора Политика, 18:03 Производитель назвал сроки запуска серийного производства вертолета Ка-62 Технологии и медиа, 17:40 «Сколково» с подвохом: когда гранты играют для бизнеса роковую роль Свое дело, 17:38 МЧС предупредило москвичей об усилении ветра вечером в пятницу Общество, 17:35 Сергея Фурсенко назначили единоличным руководителем «Зенита» Спорт, 17:18 В центре Москвы открыли 33 бюста работы Зураба Церетели Общество, 17:11 Группа Kiss отменила концерт в Манчестере после теракта Общество, 17:11 Москалькова назвала преждевременным голосование граждан по реновации Общество, 17:09 Путин провел закрытые переговоры со спецпосланником главы Южной Кореи Политика, 17:06 РФПИ решил купить долю в «Полюсе» вместе с китайской Fosun Бизнес, 16:59 Теплоход «Валерий Брюсов» отбуксируют от Крымской набережной 27 мая Общество, 16:50 МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Эстонии Политика, 16:47 На западе Украины в церкви Московского патриархата устроили погром Общество, 16:37 На кортах Уимблдона в Лондоне произошел пожар Спорт, 16:32 Пентагон заявил об уничтожении трех боевиков из руководства ИГ Политика, 16:31 Собянин одобрил кандидатуру Козловского на пост главы метрополитена Общество, 16:29 МИД выпустил предупреждение для россиян после атаки на христиан в Египте Политика, 16:04 В Кремле рассказали о деталях визита Путина в Париж Политика, 16:00
Звягинцев назвал обыски у Серебренникова «политическим жестом устрашения»
Материалы по теме Серебренников прокомментировал в обращении ситуацию с обысками Мединский прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова Театральные критики потребовали от властей «уважения» к Серебренникову Путин отреагировал на обыски у Серебренникова фразой «да дураки»
18:59
Звягинцев назвал обыски у Серебренникова «политическим жестом устрашения»

Ситуация с обысками в «Гоголь-центре» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова является «политическим жестом устрашения», заявил режиссер Андрей Звягинцев на портале The Question, отметив, что он «возмущен» и «обескуражен» произошедшим, а также не знает, «чего впредь ждать».

«Если сохранять ироническое отношение к самой форме события: по-моему, это некоторое состязание с Кириллом Серебренниковым в режиссуре», — добавил Звягинцев, пояснив, что «устроить «маcки-шоу», как они [власти] сами это именуют, ворвавшись с утра в его [Серебренникова] жилище — это невероятный спектакль».

«Я почти уверен, что тут нет никакой другой причины, кроме как спецэффект: вспышка справа — испугались! Сейчас будет вспышка слева», — уточнил режиссер, заметив, что, по его мнению, «совершенно очевидно, что дело не в деньгах». «Какие могут быть деньги у режиссера-постановщика, у художественного руководителя театра?» — задался Звягинцев вопросом, отметив, что «государство продолжает завинчивать гайки, и никто не знает, к чему это все приведет».

«То, что происходит в последние дни — это совершенно очевидный политический жест устрашения», — пояснил режиссер. По его словам, Серебренников «был и остается активен по части своей гражданской позиции». «Своими спектаклями и многими высказываниями он [Серебренников] подчеркивал свою приверженность либеральной мысли», — добавил Звягинцев, заметив, что обыски у художественного руководителя «Гоголь-центра» — «это удар по свободной мысли во всех направлениях — от политической мысли до актуальной мысли в области искусства».

ФСБ постучалась в театр: что известно об обысках у Кирилла Серебренникова

Обыски в «Гоголь-центре» и квартире Серебренникова прошли 23 мая. В Следственном комитете позже поясняли, что эти действия были связаны с делом о хищении около 200 млн руб. руководством «Седьмой студии», которая была создана режиссером. Сам Серебренников был допрошен в рамках этого производства в качестве свидетеля.

Фотогалерея Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра» 23 мая в «Гоголь-центре» и квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски, связанные с делом о хищении 200 млн руб. Вечером известные... Показать 9 фотографий

Ранее 26 мая ситуацию, сложившуюся вокруг режиссера и «Гоголь-центра» прокомментировал министр культуры России Владимир Мединский. Он отметил, что в ведомстве знали о расследовании дела о хищениях в «Седьмой студии». Мединский также выразил надежду на то, что следствие будет проведено «максимально непредвзято» и​ «без демонстративной жесткости». 

Теги
обыски, Андрей Звягинцев, Кирилл Серебренников, "Гоголь-центр"
Другие материалы РБК
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Салон экспортной версии советского «Москвича-2140SL» (фото)
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
Единственный эффективный способ помешать эвакуации автомобиля
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку