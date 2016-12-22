В парламенте Чечни ответили на доклад HRW о преследовании геев

Представитель секретариата парламента Чечни Делимхан Джамалдинов заявил, что власти республики «плевать хотели на то, что пишут европейские подкормочные продажные журналисты».
Так в комментарии радиостанции «Говорит Москва» он ответил на опубликованный ранее, 26 мая, доклад правозащитной организации Human Rights Watch, в котором утверждалось, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов участвовал в издевательствах над мужчинами, задержанными по подозрениям в нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Это не серьезный вопрос, чтобы обсуждать его», — заявил на это Джамалдинов, отметив, что спикер чеченского парламента не собирается обсуждать «домыслы журналистов». «СМИ пишут все, что угодно», — также отметил собеседник радиостанции, пояснив, что по его мнению, на «на все реагировать» нет необходимости. «Плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты», — заключил Джамалдинов.
Ранее, в апреле, о причастности Даудова к преследованию геев в Чечне писала «Новая газета». По информации издания, преследованием мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации в республике занимались не только местные органы власти, но, в том числе, и родственники задержанных. В связи с этим, как сообщали источники газеты, несколько человек в Чечне были убиты, около ста — подверглись задержаниям.