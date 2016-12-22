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«Собеседник» получил претензии от «связанных с Медведевым» фондов
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15:37
«Собеседник» получил претензии от «связанных с Медведевым» фондов

Еженедельник «Собеседник» получил досудебные претензии от фондов «Дар» и «Соцгорпроект», которыми руководит зампредправления Газпромбанка, однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев. Об этом РБК рассказал заместитель главного редактора газеты Олег Ролдугин, который также является одним из авторов расследования.

«Мы дадим возможность представителям фондов высказаться. Мы ее и раньше предоставляли, но они и сами не хотели. Это может быть в любой форме: подготовленный текст от фондов или кто-то из руководства фондов согласится нам дать интервью. Было бы замечательно сделать интервью с Елисеевым, но и другие представители фондов нам подойдут», — сказал журналист.

ООО «Орион» — дочерняя компания фонда «Дар» — и фонд «Соцгоспроект» направили претензии к газете «Собеседник» касательно недостоверной информации, опубликованной в нескольких статьях этого издания.

Как сообщил РБК источник в одном из фондов, среди претензий к изданию: статус фондов, входящих в структуры «Дара», который позволяет им заниматься коммерческой деятельностью, отсутствие аффилированности фондов, их структур и управляемых ими активов с какими-либо государственными служащими, законность и обоснованность размера арендной ставки для охотничьего хозяйства ООО «Орион» (дочерняя компания фонда «Дар»), а также отсутствие каких-либо вырубок деревьев на территории памятника природы «Кедровая роща» на берегу Волги.

«Юристы рассчитывают прийти к согласию с газетой в вопросе некорректности опубликованных изданием сведений. Исчерпывающие объяснения юристами в газету направлены. Если не удастся донести нашу позицию до издания, мы готовы защитить наши позиции в суде», — сказал РБК источник в одном из фондов.

В середине апреля глава фондов «Дар» и «Соцгорпроект» Илья Елисеев пригрозил судом создателям фильма ФБК о Медведеве «Он вам не Димон» и всем, кто его распространяет.

«И авторам, и всем распространителям баек о том, как мы работаем в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону. Это единственный правильный и цивилизованный путь защиты репутации», — заявил Елисеев.

«Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о «Даре» и его компаниях», — обещал Елисеев. При этом он заявлял, что понимает, что обращение в суд может способствовать «раскрутке определенных персонажей». На вопрос журналистов о том, почему он сразу не прокомментировал фильм ФБК, Елисеев заявил, что «не желает во всем этом пачкаться».

Расследование ФБК оппозиционера Алексея Навального было опубликовано в Рунете 2 марта. В фильме шла речь о большом количестве дорогой недвижимости, которой через фонды якобы владеет Дмитрий Медведев. Руководит этими фондами его однокурсник Илья Елисеев, утверждалось в расследовании. Общая стоимость активов, принадлежащих Медведеву через эти фонды ФБК оценил в 70 млрд руб. 

Теги
Дмитрий Медведев, Илья Елисеев, фонд "Дар", фонд "Соцгорпроект"
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