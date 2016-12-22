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Политика
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В фонде Навального извинились за ошибки в ролике о Ковальчуке
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13:53
В фонде Навального извинились за ошибки в ролике о Ковальчуке

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) извинился за ошибки в ролике «Друг Путина, которому принадлежит ВСЕ телевидение» о бизнесмене Юрии Ковальчуке. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш.

«К сожалению, в мой последний ролик о том, что все крупные СМИ в России принадлежат другу Путина Ковальчуку, вкрались фактические ошибки. <...> Часть информации о структуре владения является устаревшей», — написала она.

Ярмыш пояснила, что решила удалить видеоролик, поскольку для ФБК «важно сохранять высокий стандарт корректности информации». Она поблагодарила всех, кто указал на ошибки, и пообещала сделать еще один ролик на эту тему.

Видео было опубликовано на сайте Алексея Навального 25 мая. До того, как ролик удалили, его успели разместить на своих аккаунтах в YouTube многие пользователи, например здесь и здесь.​

О том, что в видеоролике содержится семь фактических ошибок, написала журналист газеты «Ведомости» Ксения Болецкая на своей странице в Facebook. В частности, в видео утверждалось, что компания Юрия Ковальчука «Национальная медиа группа» владеет 25% «СТС Медиа» в то время, как доля корпорации меньше, поскольку НМГ является только миноритарным акционером, подчеркнула Болецкая.

Также в ролике указывалось, что в настоящий момент СТС управляет соруководитель агентства «Михайлов и партнеры» Юлиана Слащева, однако она, как отметила журналист «Ведомостей», не управляет телеканалом год и уже не является президентом агентства.

Кроме того, в видеоролике отмечалось, что НМГ контролирует «Первый канал» в то время, как компания владеет только 25% телеканала, указывает Болецкая. 

Теги
Юрий Ковальчук, ФБК, ролик, Ксения Болецкая, Кира Ярмыш
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